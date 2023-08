Der frühere US-Präsident Donald Trump wird im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und mutmaßlichen Versuchen der Wahlbeeinflussung angeklagt. Dies berichten übereinstimmend mehrere US-Medien.

Trump hatte die bevorstehende Anklage zunächst selbst angekündigt. Dies ist bereits die zweite Anklage auf Bundesebene gegen den 77-Jährigen und die insgesamt dritte Anklage gegen den Ex-Präsidenten wegen einer mutmaßlichen Straftat. Noch nie zuvor war überhaupt ein US-Präsident wegen einer Straftat angeklagt worden.

Trump will bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr erneut für die Republikaner antreten. Er streitet alle Vorwürfe ab und wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten.

Im Zusammenhang mit dem 6. Januar 2021, an dem Anhänger Trumps das US-Kapitol stürmten, haben mindestens zwei Grand Jurys Anhörungen durchgeführt. In New York wird Trump beschuldigt, Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verletzt und Buchhaltungen gefälscht zu haben, nachdem er der Nacktdarstellerin Stormy Daniels ein Schweigegeld zahlen ließ. Zudem hat ihn Sonderermittler Jack Smith im Juni vor einem Bundesgericht in Florida angeklagt, weil Trump Geheimakten in seinem Privatanwesen vor den Behörden versteckt hatte.

Smith ist es auch, der die Ermittlungen zum 6. Januar gegen Trump führt. Der ehemalige US-Präsident hat den Sonderermittler mehrfach scharf angegriffen und verunglimpft. Trump betrachtet die Ermittlungen gegen ihn als politisch motiviert.

