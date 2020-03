Angela Merkel will keine Ausgangssperre. Auch deshalb war ihre Ansprache so eindringlich und emotional. Danach ärgerte sie sich trotzdem. Über die Kanzlerin in Krisenzeiten und das Verfassen einer historischen Rede.

Am Morgen danach ist Angela Merkel ziemlich sauer. Wer hätte das gedacht? Die Reaktionen auf die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin am Vorabend sind eigentlich recht positiv ausgefallen, viele Zeitungskommentatoren haben zustimmend geschrieben. Die Zuschauerzahlen waren hoch, etwa neun Millionen in der ARD, noch einmal so viele im ZDF. Zählt man die Ausschnitte in den Nachrichten der Privatsender, der Regionalprogramme und bei Phoenix dazu, so kommt man auf gut 30 Millionen Menschen, die mit Merkels entscheidendem Appell zur Corona-Krise zumindest in Kontakt gekommen sind: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst."