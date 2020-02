"Diese Welle an Hass"

Die ehemalige Rechtsanwältin Alma Zadić während der Zeremonie zur Vereidigung – der „Angelobung“ der neuen Regierung – im Präsidialbüro in Wien Anfang Januar.

Justizministerin Alma Zadić ist die erste Ministerin mit Migrationshintergrund. Seit ihrem Amtsantritt braucht sie Personenschutz. Als Gesellschaft könne man nun entscheiden, in welche Richtung man gehen will, sagt sie im Gespräch.

Das Palais Trautson strahlt von außen Wiener Prunk und von innen ziemlichen Modernisierungsbedarf aus. Wenn Alma Zadić, Österreichs erste grüne Justizministerin, durch ihre Amtsräume führt, dann spricht sie sofort davon, was sie gern alles verändern würde: die Vorhänge im blauen Salon, die Sitzmöbel aus den Siebzigern in ihrem Büro. Die 35-jährige Ministerin und ehemalige Rechtsanwältin will auch inhaltlich viel reformieren - doch die ersten sechs Wochen im Amt verliefen alles andere als einfach.