Von Bernd Dörries, Kapstadt

Das Video, das seit einigen Tagen auf den Webseiten südafrikanischer Medien zu sehen ist, zeigt eine Frachtmaschine im Anflug auf den O.-R.-Tambo-Flughafen von Johannesburg, unterlegt von etwas dramatischer Musik. Die Maschine rollt über die Landebahn und wird entladen, aus ihrem Bauch kommt schließlich die erste Ladung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer, ein Dutzend Pappkisten, die etwas verloren aussehen auf der Ladefläche des Lkw, auf den sie gehoben werden. Dennoch war die Ankunft am 3. Mai eine große Nachricht in Südafrika, es kommt eben nicht besonders oft vor, dass es eine Ladung Impfstoff bis hierher schafft. Man befindet sich vielleicht nicht am Ende der Welt, fühlt sich aber als Schlusslicht auf der Lieferliste.