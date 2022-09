19 Tote bei Anschlag auf Schule in Afghanistan

Ein verletztes Mädchen wird nach dem Anschlag auf eine Schule in Kabul ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Bombenanschlag in Kabul werden 27 weitere Menschen verletzt. An der Einrichtung fanden gerade Aufnahmeprüfungen für die Universität statt, an der auch Schülerinnen teilnahmen.