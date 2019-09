Angeblich sollten an diesem Sonntag Friedensverhandlungen in Camp David mit den Taliban und der afghanischen Führung stattfinden. Nach einem Anschlag sagte Trump jetzt das Treffen ab.

US-Präsident Donald Trump hat Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban überraschend ausgesetzt. Trump schrieb am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, er habe geheime Treffen mit den Taliban und dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani, die für Sonntag in Camp David geplant gewesen seien, wegen eines Anschlags in Kabul abgesagt. Er werde die Friedensgespräche mit den Taliban vorerst nicht fortführen. Zu dem Anschlag in der vergangenen Woche hatten sich die Taliban bekannt. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, darunter ein US-Soldat.

Trump warf den Taliban vor, einen falschen Weg gewählt zu haben, um die eigene Verhandlungsposition zu verbessern. "Sie haben es nur schlimmer gemacht", schrieb er. Wenn die Taliban nicht einmal in der Lage seien, während der Verhandlungen einen Waffenstillstand einzuhalten, dann hätten sie offenbar auch "nicht die Macht, ein bedeutendes Abkommen zu verhandeln". Am Ende fragt er: "Wie viele Jahrzehnte wollen sie noch kämpfen?" Zunächst gab es außer Trumps Tweet keine Bestätigung, dass so ein Treffen in Camp David angesetzt war.

Trump will die US-Truppen sobald es geht aus Afghanistan abziehen. Noch sind dort etwa 14 000 US-Soldaten stationiert. Die Verhandlungen mit den Taliban sollen offenbar dazu beitragen, die Macht des Terrornetzwerkes al-Qaida einzudämmen und so den Truppenabzug voranzubringen. Angeblich soll es Fortschritte in den Verhandlungen gegeben haben, die Trump aber bisher nicht abgesegnet hat. Kritiker werfen Trump vor, Afghanistan al-Qaida und anderen Terrorgruppen zu überlassen, wenn er die US-Präsenz dort zu schnell beendet.