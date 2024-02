Der Schauspieler und frühere NFL-Spieler Carl Weathers ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. Sein Manager Matt Luber bestätigte demnach den Tod am Donnerstag. In einer Mitteilung von Weathers Familie heißt es laut den Berichten, er sei "friedlich im Schlaf" gestorben. "Carl war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein außergewöhnliches Leben führte."

Bekannt wurde Weathers vor allem durch seine Rolle in den Rocky-Filmen. Er spielte darin den Boxer "Apollo Creed", dessen Charakter von dem Boxstar Muhammad Ali inspiriert worden war.

Weathers spielte außerdem im US-Film "Predator" an der Seite von Arnold Schwarzenegger mit sowie in mehreren Fernsehproduktionen. Zuletzt war er in der Serie "The Mandalorian" zu sehen. Hier führte er in zwei Folgen auch Regie. Vor seiner Schauspielkarriere war Weathers Sportler: Im Football hatte er die Position des Linebackers inne. Vom Football zog er sich 1974 zurück.

Carl Weathers wurde im Jahr 1948 im US-amerikanischen New Orleans geboren. Er wurde 76 Jahre alt.