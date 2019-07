2. Juli 2019, 17:56 Uhr Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern "Wir gehen von der Verteidigung auf Angriff über"

Bei Lübtheen brennen 700 Hektar Wald. Die Anwohner bangen um ihre Häuser, während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpft. Ein Besuch unter den Rauchschwaden.

Von Ekaterina Kel , Lübtheen

Barbara Promer sitzt an einer Bierzeltgarnitur vor der Sporthalle in Lübtheen, vor ihr liegt ein aufgeschlagenes Heft mit Kreuzworträtseln. Ihre sonnengebräunten Hände halten eine kleine Plastikflasche fest, Apfelsaft. Die ehrenamtlichen Helfer haben die Flaschen palettenweise an Menschen wie Promer ausgegeben. Denn die 78-Jährige ist eine der Anwohner rund um das riesige Waldbrandgebiet im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die ihre Häuser verlassen mussten. Hier also, wo Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) zufolge gerade der "größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns" wütet. Als Backhaus dies am Montag sagte, stand eine Fläche von mehr als 430 Hektar in Flammen. Einen Tag später, am Dienstagmittag, ist die Rede von 600 Hektar, wenig später spricht der Pressesprecher der Feuerwehr vor Ort schon von 700.

Die Lage ist etwas unübersichtlich geworden, aber zum Glück nur, was die Größe der Fläche angeht. Einen Schlachtplan hat die Einsatzleitung schon am Vormittag herausgegeben. Die Einsatzkräfte wollen nun mit schwerem Gerät in die Offensive gehen. "Wir gehen von der Verteidigung auf Angriff über", sagte der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg. Acht Löschhubschrauber sollen zum Einsatz kommen, dazu zehn Wasserwerfer. Brigadegeneral Gerd Kropf kündigte einen Räumpanzer-Einsatz an, bei dem Bundeswehrangehörige zurate gezogen werden, die den stillgelegten Übungsplatz kennen. Sie sollen helfen, früher befahrene Wege ausfindig zu machen, damit Löschfahrzeuge ins Brandgebiet geschickt werden können. Denn überall sonst liegt alte Munition im Boden, von der akute Explosionsgefahr ausgeht.

Die Feuerwehrleute müssen bis jetzt 1000 Meter Sicherheitsabstand zur Brandlinie einhalten, auch die Löschflugzeuge in der Luft. Deshalb konnte von gezieltem Löschen bisher nicht die Rede sein. Das soll sich nun ändern.

Bei Lübtheen lag das Munitionshauptlager der Marine

Von den 30er-Jahren bis ins Jahr 2015 wurde das Gebiet bei Lübtheen als Truppenübungsplatz genutzt. Auf dem nun brennenden Gelände liegen allerdings nicht nur Munition und Granaten von Militärübungen, sondern auch Sprengmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier bei Lübtheen lag das Munitionshauptlager der Marine. Nach dessen unkontrollierter und "nicht fachgerechter" Sprengung 1945 durch die Alliierten sei die Explosionsgefahr nicht geringer geworden, sagte Thomas Cogiel vom Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern dem ARD-Magazin "Brennpunkt" am Montag. Laut Landesinnenministerium ist das Gebiet immer noch mit bis zu 45,5 Tonnen Munition verseucht.

Vor der Sporthalle in Lübtheen schaut Barbara Promer, helle Augen, grau melierte Haare, kurz zum Himmel auf, vorhin kamen ein paar Regentropfen herunter. Es ist auch hier nicht mehr so heiß wie vergangene Woche. Ein starker Wind weht durch die leeren Straßen, die Wolken hängen tief. "Regen würde helfen", sagt die 78-Jährige. Sie lebt mit ihrem Mann seit 25 Jahren in Jessenitz-Werk, das neben Alt Jabel, Trebs und seit Montagabend auch Volzrade evakuiert wurde. Das Haus, erzählt sie, hätten sie selbst aufgebaut und umgebaut, den Garten immer gepflegt. "Da ist so viel Herz drin", sagt Promer. Immer wieder richtet sich ihr Blick in die Ferne. "Wie soll man sich schon fühlen, wenn man mitten in der Nacht raus muss?", sagt sie. Zwischen Mitternacht und ein Uhr hätten die Einsatzkräfte sturmgeklingelt. Alle seien sehr freundlich gewesen, aber "zügig" sollte es gehen. Nur gut, dass Promer immer eine gepackte Kosmetiktasche im Haus hatte, in der alles Nötige drin war. "Falls ich mal ins Krankenhaus muss."

Zurück, um die Haustiere zu füttern

Eine Frau mit welligem, grauen Haar setzt sich zu Promer. Auch sie sei hier in der Turnhalle untergebracht, solange das Feuer wütet. "Man kann nur abwarten", sagt sie. Nur ihre sieben Katzen mussten zu Hause bleiben. Immerhin darf sie sie füttern gehen - unter Aufsicht. Die Polizei bietet Zeiträume an, in denen die Anwohner in ihre Häuser zurückdürfen, um Hunde, Katzen oder auch Hühner zu füttern. Aber nur unter Schutzbegleitung.

Am Nachbartisch machen Polizisten gerade ihre Mittagspause. Hilke Kortmann von den Maltesern hat ihnen gerade Nudeln mit Tomatensoße in Aluschalen ausgegeben. Jetzt macht sie Feierabend. Sie sei um halb ein Uhr nachts aus Rostock losgefahren, um zwei Uhr nachts sei sie am Ort gewesen, erzählt Kortmann. "Das ist ganz normal bei diesen Einsätzen." Ihre Wangen glühen rot, trotz aller Müdigkeit macht sie ihre ehrenamtliche Arbeit sichtbar gern.

Eine andere freiwillige Helferin, ohne Uniform, erzählt von dem starken Zusammenhalt. "Es ist komisch, man kennt sich eigentlich nicht, aber sobald man hier anpackt, ist man per Du und zieht an einem Strang." Sie packt überall da mit an, wo Bedarf ist. Am Vorabend brachte sie den Kindern in der Turnhalle Spielzeug von zu Hause mit. Danach backte sie Kuchen und schmierte Brötchen. "Man muss auch eine Basis schaffen", sagt die Lübtheenerin. Zusammen mit den anderen Helfern hat sie am Dienstag etwa 700 Essen ausgeteilt. Der kleinste Teil ging dabei an die in Sicherheit gebrachten Menschen, die in der Turnhalle ausharren, es seien weniger als 50. Das meiste bekamen die vielen Feuerwehrleute, Polizisten, THW- und Bundeswehr-Mitarbeiter und viele andere, die in die kleine Landstadt Lübtheen gekommen sind, um das Feuer zu bändigen und die Ortschaften drum herum zu schützen.