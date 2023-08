Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Vielleicht ein kleines bisschen eher losfahren aus Lahaina, nur ein paar Minuten. So beschreibt Radka Leitmeritz am Telefon ihre Gedanken am Dienstagnachmittag angesichts der Wirbelsturmwarnung im Nordwesten der Hawaii-Insel Maui. Der Strom war ohnehin bereits ausgefallen, warum nicht ein wenig eher aufbrechen in Richtung Flughafen? Die Fotografin war in diesem Paradies, um gemeinsam mit ihrem Sohn ein wenig auszuspannen vorm Tennis-Grand-Slam in New York. Ein Freund hatte sie begleitet, um ein Nachhaltigkeitsprojekt mit den Restaurants und Hotels in der Gegend voranzutreiben. "Eine Stunde nach unserem Aufbruch begann es zu brennen", sagt Leitmeritz. Das Paradies wurde zur Hölle.