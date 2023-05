Schon wieder: Emilia und Noah sind auch 2022 die beliebtesten Babynamen gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bekannt. Schon 2020 und 2021 hatten die beiden Namen die Liste angeführt. Neu-Eltern geben ihren Kindern also nach wie vor kurze Namen mit vielen Vokalen. Derzeitige Lieblingsanfangsbuchstaben: E, M und L; ganze 13 der 20 Topnamen beginnen mit einem dieser Buchstaben.

Bei den Mädchen folgten auf den weiteren Rängen Sophia/Sofia (2021 noch Platz 3) und Emma (4), bei den Jungen Matt(h)eo/Mat(h)eo (2) und Leon (3). Bei den Mädchen ist auffällig, dass Hanna(h) auf dem Rückzug ist, 2019 die Gewinnerin und im vergangenen Jahr auf Platz 2. Bei den Jungennamen ist Felix aus den Top Ten verdrängt worden, dafür stieg Henry wieder auf Platz 10 ein.

Die komplette Liste für Mädchen:

1. Emilia (1)

2. Sophia/Sofia (3)

3. Emma (4)

4. Mia (5)

5. Hannah/Hanna (2)

6. Lina (7)

7. Mila (6)

8. Ella (8)

9. Klara/Clara (10)

10. Marie

Die komplette Liste für Jungen:

1. Noah (1)

2. Mat(h)eo/Matt(h)eo (2)

3. Leon (3)

4. Finn (4)

5. Paul (5)

6. Elias (7)

7. Emil (8)

8. Luca/Luka (6)

9. Louis/Luis (9)

10. Henry/Henri (11)

Bereits seit 1977 veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache jährlich eine Liste der in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Sie wertete diesmal die Daten aus mehr als 750 deutschen Standesämtern aus. Es seien fast eine Million Einzelnamen und 70.000 verschiedene Namen übermittelt worden - und damit mehr als 90 Prozent aller im Jahr 2022 in Deutschland vergebenen Namen erfasst worden, hieß es.

Regional gibt es durchaus Unterschiede: In Bayern sind Sophia und Lucas die beliebtesten Babynamen. Dahinter folgten Emilia und Emma bei den Mädchen und Leon und Maximilian bei den Jungen. In Berlin war der beliebteste Vorname für Jungen Mohammed - er löste Noah ab, der auf Platz zwei rutschte. Auf Platz drei landete Adam. Bei Mädchen war in Berlin genau wie in Bayern Sophia am beliebtesten, gefolgt von Emilia und Emma.

Neben der GfdS gibt der norddeutsche Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld jedes Jahr sein Ranking der beliebtesten Vornamen bekannt. Er wertet die Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus und kam im Dezember zu ähnlichen Ergebnissen: Demnach waren 2022 Emilia, Mia und Sophia sowie Noah, Matteo und Elias die beliebtesten Vornamen in Deutschland.