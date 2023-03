Wein aus Krügen, Prosciutto und Leute, die sie "Bella" nennen - so hatte sich eine Studentin aus New York ihr Auslandssemester in Italien vorgestellt. Doch es kam anders. Ihr larmoyanter Erlebnisbericht löst Hohn und Spott aus - und eine Debatte, ob europäische Städte nicht allzu verkitscht beworben werden.

Von Marc Beise, Rom

Stacia Datskovska hatte sich das alles schön ausgedacht. Als US-amerikanische Studentin aus New York ein Semester in Florenz, davon könnte sie gewiss ein Leben lang zehren. Also hatte sie Berlin ausgeschlagen, Paris, Shanghai und Abu Dhabi, die die New York University so im Programm hat, und ihr Herz sprechen lassen. Italien! Toskana! Florenz!