Innerhalb kurzer Zeit werden zwei US-Amerikaner, die jeweils mehrere Jahrzehnte in Haft saßen, für unschuldig erklärt und entlassen. Eine Analyse zeigt: In den USA geschieht so etwas häufig. Und ebenso häufig trifft es People of Color.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Man kann sich noch nicht einmal vorstellen, was Sidney Holmes gefühlt haben muss, als er am vergangenen Montag seine Mutter zum ersten Mal seit 34 Jahren als freier Mann in seine Arme schließen durfte. "Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass dieser Tag kommen würde", sagte Holmes vor dem Gefängnis im Bezirk Broward im Bundesstaat Florida: "Ich kann nicht beschreiben, was ich gerade fühle - außer großer Dankbarkeit." Holmes, mittlerweile 57 Jahre alt, war im April 1989 zu 400 Jahren Haft ohne Chance auf Bewährung verurteilt worden - für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Nach allem, was mittlerweile bekannt ist über diesen Fall, hätte er noch nicht einmal verdächtigt werden dürfen.