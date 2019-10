Wildenfels (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Wildenfels (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Der 83-Jährige kam in Fahrtrichtung Hof zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Zwickau-Ost mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte links und rechts gegen die Leitplanken, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Grund dafür sei ersten Erkenntnissen nach ein geplatzter Reifen gewesen. Der Mann wurde am Montagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.