Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz sind zwei Autos in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen sagte. Derzeit gehe man von Brandstiftung aus. Genauere Erkenntnisse soll die Untersuchung der Brandursachenermittler bringen. Das Feuer beschädigte auch zwei weitere Autos. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf einen hohen fünfstelligen Betrag.