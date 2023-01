Von Wolfgang Janisch

Das Wechselmodell, einst eine juristische Spezialmaterie, ist in den letzten Jahren populär geworden, und dies völlig zu Recht. Wenn Kinder nach der Scheidung im Wechsel bei Mutter und Vater wohnen, kann das für alle Beteiligten eine gute Sache sein. Auch der Koalitionsvertrag bekennt sich dazu: Die Ampel will die Bedingungen für eine partnerschaftliche Betreuung der Kinder nach der Trennung schaffen. Orientieren will man sich dabei "am Kindeswohl", wie stets, wenn Eltern sich streiten. Das Kindeswohl ist die Sonne des Familienrechts, um die sich die Planeten gruppieren - Unterhalt, Umgang, Sorgerecht. Denn das Kind ist das schwächste Glied im Familienstreit.