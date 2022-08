Bei CSD-Paraden, wie hier in Erfurt, wird die Vielfalt gefeiert. Nach der in Münster kam es zu einem brutalen Angriff.

Nach der Christopher-Street-Day-Parade in Münster ist ein 25-Jähriger am Samstagabend angegriffen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Münster am Montagnachmittag mit. Zeugenaussagen zufolge habe ein unbekannter Täter mehrere CSD-Besucherinnen lesbenfeindlich beleidigt, woraufhin "ein 25-jähriger couragierter Mann" den Unbekannten gebeten habe, diese Beleidigungen zu unterlassen, heißt es in der Polizeimitteilung. Daraufhin habe der Täter ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen, sodass der 25-Jährige zu Boden fiel, mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug und nicht mehr ansprechbar gewesen sei.

Der 25-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er "mehrmals operiert worden" und trage "wohl auch neurologische Schäden" davon, wie der Verein Trans Inter Münster am Sonntag auf Facebook mitteilte. Ob die Tat einen transfeindlichen Hintergrund hatte, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen gesehen haben. Dieser wurde laut Polizei beschrieben als 1,70 bis 1,80 Meter groß, 18 bis 20 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Er sei mit einem Anglerhut bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, bezeichnete den Angriff auf Twitter als "widerwärtige Tat". "Solidarität mit trans und queeren Menschen ist existenzieller denn je!", schreibt Lehmann.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Bei einem Gedenkgottesdienst, zu dem örtliche LGBTQI+-Organisationen aufgerufen hatten, kamen am Sonntagabend vor der Heilig-Geist-Kirche in Münster mehr als 100 Menschen zusammen, berichtete das Schwulenzentrum KCM auf Facebook.

Etwa 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für die CSD-Parade in der nordrhein-westfälischen Stadt angemeldet, letztendlich kamen deutlich mehr: Die Polizei geht von mehr als 10 000 Personen aus, die sich an dem Umzug für Toleranz und Vielfalt beteiligten.