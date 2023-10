Lewiston könne sich jetzt einen Seufzer der Erleichterung erlauben: So kommentierte Polizeichef David St. Pierre am Freitagabend seine Nachricht, dass der Mann tot ist, der am Mittwoch in der Kleinstadt in Maine 18 Menschen getötet und 13 weitere verletzt hatte. Zwei Tage lang hatte die Polizei fieberhaft nach dem 40-Jährigen gefahndet, der aus der Gegend stammt. Die Schulen im südlichen Teil des Bundesstaats Maine waren geschlossen, die Menschen wurden aufgefordert, Zuhause zu bleiben.

Am Freitagabend schließlich stieß die Polizei auf die Leiche des Mannes, der sich nach dem Amoklauf vermutlich selbst erschossen hat. Maines Gouverneurin Janet Mills sagte, nun sei der Schütze "keine Bedrohung mehr für niemanden".

Die Leiche lag im Örtchen Lisbon unweit von Lewiston, in der Nähe des Flusses Androscoggin, mehrere hundert Meter entfernt vom Auto des Mannes, das die Polizei am Donnerstag bei einer Bootsrampe ausfindig gemacht hatte. Wann er genau starb, ist noch nicht bekannt. Die Behörden wollen am Samstag bei einer weiteren Pressekonferenz zusätzliche Einzelheiten bekanntgeben.

Erleichterung in Maine

"Nun ist die Zeit der Heilung gekommen", sagte Gouverneurin Mills. Die Justiz werde die Tat weiterhin so detailliert wie möglich aufklären, um Opfer und Angehörige bestmöglich bei der Verarbeitung der Tragödie zu unterstützen. Emotional reagierten die Menschen in Lewiston auf die Nachricht des Todes des Schützen.

Tammy Asselin, die den Amoklauf überlebt hatte, sagte dem Sender CNN: "Es ist eine Erleichterung, dass unsere Gemeinde ohne Angst vor ihm nach vorne schauen kann, aber es ist auch traurig, weil so viele Fragen unbeantwortet geblieben sind." Ihre Tochter erhalte nun ein bisschen Frieden - die 10-Jährige überlebte den Amoklauf in der Bowlinghalle ebenfalls und hatte Angst, als die Polizei den Täter noch auf der Flucht wähnte.

Noch nicht bekannt ist das Motiv des Täters. Die Polizei hat einen Abschiedsbrief gefunden, dessen Inhalt bisher aber unter Verschluss gehalten wird. Wegen Drohungen war der Mann schon im vergangenen Sommer an seinem Arbeitsplatz, der Treibstofflogistik der Armeereserve, aufgefallen. Seine Vorgesetzten schickten ihn zur stationären Behandlung in eine psychiatrische Klinik.

Motiv des Täters weiter unbekannt

Was seither geschehen ist, versucht die Polizei nun herauszufinden. Eine Angehörige des Amokläufers erzählte US-Medien, der Mann habe Stimmen gehört und sich bedroht gefühlt. Er sei dabei auf die Bowlinghalle und die Bar fixiert gewesen. Dort schoss er am Mittwoch mit einem Sturmgewehr und großkalibriger Munition um sich. Das ist eine besonders tödliche Kombination, die vor allem Scharfschützen und Großwildjäger verwenden. Weil der Mann seinen Opfern gezielt in den Kopf schoss, sind bisher nur acht der 18 Toten identifiziert.

Der Amoklauf ist der bisher tödlichste in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr und der blutigste seit Mai 2022, als ein 18-Jähriger in Uvalde in Texas 21 Menschen umbrachte, die meisten von ihnen Kinder in einer Grundschule. In den USA sind solche Taten trauriger Alltag geworden: 567 Schießereien mit mehr als drei Toten sind im laufenden Jahr bereits registriert worden, ähnlich viele wie im Jahr 2022, in dem 674 solcher Schießereien zu beklagen waren.

Der kleine Bundesstaat Maine im nordöstlichen Zipfel der USA mit seinen knapp 1,4 Millionen Einwohnern war bis Mittwoch weitgehend von solchen Taten verschont geblieben. Als nun der Tod des Schützen in lokalen Fernsehstationen gemeldet wurde, applaudierten die Gäste in mehreren Bars und Pubs in Lewiston spontan. "Noch besser wäre nur gewesen, wenn sie ihn getötet hätten", sagte Shantel Fournier einem Reporter der Washington Post. "Aber nun bin ich einfach froh, dass wir in Frieden trauern können."