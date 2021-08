So heiß war es am Mittwochmittag nahe der Stadt Syrakus auf Sizilien. Sollte der Wert offiziell bestätigt werden, wäre es die heißesten Temperatur, die je in Europa gemessen wurde.

Es war genau 13.14 Uhr an diesem Mittwochnachmittag, als an einer Wetterstation nahe der sizilianischen Stadt Syrakus das Thermometer 48,8 Grad anzeigte.

Sicher, Hitze, auch große Hitze sind sie gewöhnt auf Sizilien. Dass im August mehr als 40 Grad herrschen, normal. Doch fast 50 Grad?

"Es ist ein Rekord, der uns besorgt", sagte der Bürgermeister von Syrakus, Francesco Italia, der italienischen Zeitung La Repubblica. "Unser Ökosystem, eines der reichsten und kostbarsten in Europa ist in ernster Gefahr."

48,8 Grad, noch nie ist in Europa eine höhere Temperatur gemessen worden. 47,3 Grad gab es 2017 nahe der spanischen Stadt Córboda, 48,0 Grad wurden am 10. Juli 1977 am Athener Flughafen gemessen, 48,5 Grad am 10. August 1999 in Sizilien, nahe der Stadt Enna in der Mitte der Insel, allerdings war das eine private und keine offizielle Station.

Jetzt also: 48,8 Grad. Noch ist der Wert nicht offiziell bestätigt. Noch ist also nicht klar, ob der Wert von Syrakus tatsächlich ein Rekordwert ist. Klar ist indes, dass die Hitzewellen dieses Sommers verheerende Auswirkungen haben. Nicht nur auf Sizilien. In vielen südeuropäischen Ländern - in Griechenland, in der Türkei, in Italien, in Algerien - wüten große Waldbrände zur gleichen Zeit.

Was Italien betrifft, dürfte die Hitze auch in den kommenden Tagen anhalten und sogar noch stärker werden. Das Gesundheitsministerium in Rom gab für Donnerstag und Freitag die höchste Hitzewellen-Warnstufe für viele italienische Städte heraus. Extrem heiß mit Temperaturen von mehr als 38 Grad soll es in der Hauptstadt Rom, in Bari an der Adria und in Palermo auf Sizilien werden. Selbst für Triest im äußersten Nordosten Italiens erwarten die Meteorologen große Hitze. Diese Hitze, die extreme Trockenheit und der starke Wind in vielen Regionen fachen die Waldbrände immer wieder an.