Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer möglichen schweren Sturmflut für die deutsche Nordseeküste. Die Sturmflutwarnung wurde entsprechend verschärft, teilte das BSH am Samstagabend mit. Die Wasserstände im Hamburger Elbgebiet könnten 2,5 bis 3 Meter höher sein als das mittlere Hochwasser. Der Scheitelpunkt soll am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr erreicht werden. Auch für Ost- und Nordfriesland bestehe den Angaben nach eine Warnung vor einer schweren Sturmflut.

Zuvor hatten die BSH-Experten an der Elbe in Hamburg mit Wasserständen von 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser gerechnet. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor einem Sturm bis hin zu Orkanböen. Der Höhepunkt wurde in der Nacht zum Sonntag erwartet. Das Sturmtief "Nadia" über der Nordsee hatte in Niedersachsen und Bremen bereits seit Samstagnachmittag viele Einsätze der Feuerwehr notwendig gemacht, vor allem weil Bäume oder Bauzäune umgestürzt seien. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es.

Detailansicht öffnen Reinbek, Schleswig-Holstein : Feuerwehrleute zersägen einen großen Baum, der auf ein Wohnhaus gestürzt ist. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Auch in Schleswig-Holstein war die Feuerwehr am Samstagnachmittag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen gerufen worden. Mehrere Züge hatten dort am Samstagnachmittag wegen umgestürzter Bäume im Gleis Verspätung oder fielen aus, wie die DB Regio Schleswig-Holstein twitterte. Verletzte gab es bis zum Abend nicht.

Tote in Großbritannien

In Großbritannien sind mindestens zwei Menschen durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Ein neunjähriger Junge wurde am Samstag im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt.

In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte. In der Gegend wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Landesweit waren vorübergehend mehr als 130 000 Wohnungen und Geschäfte ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden. Sicherheitshalber waren zwei Fußball-Erstligaspiele abgesagt worden. Auch in Nordengland richtete der Sturm Schäden an. Landesweit waren mehr als 60 000 Wohnungen ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden. Im Norden der britischen Inseln war ein neuer Sturm im Anmarsch, den die Behörden "Carrie" tauften.

Mittlerweile sind Vorläufer von "Malik" auf Dänemark getroffen. Dort haben sich 10 000 Rettungskräfte darauf vorbereitet, im Sturm Hilfe leisten zu können. Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt. Die Öresundbrücke, die Kopenhagen mit Schweden verbindet, wurde geschlossen. In Norwegen sackte in dem Dorf Vaksdal bei Bergen fast ein gesamter Fußballplatz ab.