20. Februar 2019, 11:59 Uhr Stromausfall Berliner Improvisation

Der Verkehr wird manuell geregelt, das Krankenhaus läuft mit Notstrom und eingekauft wird mit Taschenlampe. Der Stromausfall in Köpenick, von dem 30 000 Menschen betroffen sind, zeigt, was die Berliner in Ausnahmesituationen am besten können.

Von Verena Mayer , Berlin

Zu den großartigsten Eigenschaften der Berliner gehört es, in Momenten des Chaos die Ruhe zu bewahren. Man hat sogar den Eindruck: Je schwieriger eine Situation, desto gelassener werden die Bewohner der Hauptstadt. Das ist einmal mehr seit Dienstag zu beobachten. Da fiel für 30 000 Haushalte im Bezirk Köpenick im Südosten der Stadt der Strom aus. Bei Bauarbeiten an einer Brücke war eine wichtige Hochspannungsleitung getroffen worden. Seither erlebt die Stadt den größten Blackout der vergangenen Jahre.

Heizungen laufen in Tausenden Wohnungen nicht mehr, Mobilfunk und Festnetz nur eingeschränkt, Busse und Straßenbahnen mussten ihren Betrieb einstellen. Dienstag Abend war es dann auch noch zappenduster, weil die Straßenbeleuchtung nicht anging. Selbst die Turmuhr des Rathauses Köpenick blieb stehen. An ihr lässt sich auch ablesen, wann genau der Strom ausfiel: um 14.10 Uhr.

Die Berliner tun seither das, was sie in Ausnahmesituationen immer schon getan haben, weil Ausnahmesituationen zur Geschichte der Stadt gehören wie die Luftbrücke oder die Berliner Mauer: Sie improvisieren. Die Berliner Polizei richtete stationäre Wachen ein und fährt mit Streifenwagen durch Köpenick, um etwa Läden zu überwachen, an denen die Alarmanlagen ausgefallen waren. Der Verkehr wird manuell geregelt, wo die Ampeln nicht mehr funktionieren. Die Feuerwehr bildete einen Krisenstab, um etwa im Klinikum Köpenick den Betrieb aufrecht zu erhalten. Zwar hat das Krankenhaus eine Notstrom-Versorgung, das Licht flackerte aber auch hier. Operationen wurden verschoben, der Betrieb eingeschränkt, 23 Patienten wurden in andere Einrichtungen verlegt, lebensnotwenige Maßnahmen und die Intensiv-Versorgung liefen einer Sprecherin zufolge weiter.

"Wie an Weihnachten"

An diesem Mittwoch sind nun Schulen, Kitas und die meisten Läden in Köpenick geschlossen. In einem Gymnasium sind wurden Feldbetten aufgestellt, es werden Schnittchen gereicht. Auch an anderen Anlaufpunkten kann man sich aufwärmen und sein Handy aufladen. Die Bewohner Köpenicks tun das Ihre, um mit der Situation klarzukommen, die noch mindestens bis zum Nachmittag anhalten wird. Am Dienstagabend gingen sie mit Taschenlampen einkaufen, legten sich Kerzen und Streichhölzer zu und wickelten sich zu Hause in Decken. Sie baten Freunde aus anderen Stadtteilen, sie auf dem Laufenden zu halten, und überall in den Häusern brannten Kerzen, "wie an Weihnachten", wie eine Anwohnerin an die SZ schrieb. Nur auf den dunklen Straßen sei es gespenstisch gewesen. Zu mehr Notrufen habe das aber nicht geführt, so die Berliner Polizei, die sich auf Twitter bei den Berlinern "für so viel Besonnenheit" bedankte.

Inzwischen ist auch klar, warum der Blackout so lang dauert. Der Senatsverwaltung für Verkehr zufolge sei bei Bohrungen, die am Neubau der Salvador-Allende-Brücke notwendig waren, eine Hochspannungsleitung zerstört worden, weshalb ein Umspannwerk abgeklemmt wurde. Und um den Schaden zu beheben, seien "komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich", ließ der Stromkonzern Vattenfall auf Twitter verlauten. Die Monteure hätten die ganze Nacht durchgearbeitet, der Strom werde aber erst wieder am Mittwoch gegen 15 Uhr fließen. Auch der Schuldige ist gefunden: Es ist nach Angaben des Geschäftsführers von Stromnetz Berlin die Baufirma, die an der Brücke zugange war. Sie werde für den Schaden in Haftung genommen.

Eines aber funktioniert in Berlin noch: der Humor. "Strom. In Teilen von Berlin ein Statussymbol", schrieb eine Nutzerin auf Twitter, und die Berliner Polizei wies um Mitternacht noch "aus Gründen" auf die beliebtesten Babynamen in Berlin hin: Mia und Ben.