In der modernen Gesellschaft wird es immer wichtiger, Haltung zu zeigen. Einmal erschöpft an den Kaffeeautomaten geschmiegt, schon wird einem mangelndes Engagement unterstellt. Abhilfe schaffen Workshops, in denen man die Kunst der Körpersprache erlernt. Wer tatendurstig und agil rüberkommen will, wählt den aufrechten Stand, die Füße etwas geöffnet, mit erhobenem Kopf und leicht nach oben geneigtem Kinn. Wer noch tatendurstiger rüberkommen will, wählt: den E-Scooter. Schneidig und smart wie Helios in seinem goldenen Triumphwagen zischt man durch die Stadt. Kerzengerader Stand, durchgedrücktes Kreuz, den Blick nach vorn gerichtet - dazu zwingt einen das Gefährt nämlich. Auf dem E-Scooter ist für beide Füße kein Platz, man muss sie hintereinander abstellen. Allerdings nicht wie auf einem Skateboard (zu instabil!), eher wie eine Ballerina: Standbein vorne, Anschiebe-Bein hinten, Gewicht auf beide Füße verteilt, die Zehen des hinteren nach außen gedreht. So wird auf dem E-Scooter der urbane Mensch zu einer besseren Version seiner selbst. Ein rollender Fels in der Brandung. Ein aufrechter Bürger. Gezwungenermaßen.