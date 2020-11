Sandra Cegla war Polizistin und merkte: Gegen Stalker kann sie nicht viel ausrichten. Jetzt berät sie in ihrer Agentur Opfer - und legt sich mit den Tätern an.

Von Jan Stremmel

Der Stalker wartet schon an der Bushaltestelle, im Schatten eines Plattenbauriegels. Ein schwitzender Mann um die 40, untersetzt, unter der Jacke ein Schalke-Shirt, an der Hand baumelt eine schwere Stofftüte. Er stammelt eher, als dass er es sagt: Bei ihm zu Hause zu sprechen, wie geplant, das gehe leider nicht. Bei ihm sei eingebrochen worden. Also folgt man ihm, quer über einen Parkplatz, ins Café eines Supermarkts.