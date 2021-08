Interview von Kerstin Lottritz

Nach Fällen von schwerer sexueller Gewalt wie in Münster, Lügde oder Staufen landen die Täter schließlich im Gefängnis, meist mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Doch was passiert mit den Kindern, die oft jahrelang auf brutale Weise sexuell misshandelt worden sind? In ihre Familie können viele von ihnen nicht zurück, denn die Eltern, die sie eigentlich hätten beschützen sollen, waren die Täter oder haben sie den Tätern ausgeliefert. Einen sicheren Ort und eine therapeutische Übergangshilfe finden sie etwa im Kinder- und Jugendheim der Caritas in Rheine. Martin Janning, Leiter des Heilpädagogischen und Psychologischen Dienstes, hat jahrelange Erfahrung darin, diesen Kindern zu helfen, neues Vertrauen zu entwickeln.