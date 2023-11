Eine unscheinbare Mauer im hinteren Teil von King's Cross Station ist seit Jahren für viele Besucher des Londoner Bahnhofs von weit größerem Interesse als etwa die Anzeigetafeln über den Gleiszugängen. Denn an besagter Mauer kann man sich mit einem scheinbar halb in der Wand versunkenen Gepäckwagen und wehendem Schulschal als Eleve des Zauberinternats Hogwarts ablichten lassen. Bekanntlich musste ja dessen berühmtester Alumnus, Harry Potter, immer erst durch die Wand gehen, um auf den magischen Bahnsteig 9¾ zu gelangen. Von dort aus fuhr alljährlich am 1. September um 11 Uhr der Hogwarts-Express ab und dampfte durch hügelige Landschaften dem burgartigen Internat entgegen.