Bastian Schweinsteiger , 39, Ex-Fußballer, kopiert "Notting Hill". Für seinen Heiratsantrag an Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović , heute 36, habe er damals einen kleinen Park in London gemietet, erzählte Schweinsteiger im Fußball-Podcast der Bild . Das Paar hat 2016 in Venedig geheiratet. "Da gibt es ja so kleine Parks, die sind ja eigentlich immer geschlossen", sagte Schweinsteiger, einen davon habe er "heimlich gemietet für eine Stunde" - und zwar den, in den Hugh Grant und Julia Roberts im Film "Notting Hill" einbrechen. Seiner heutigen Ehefrau gegenüber hatte der Fußballweltmeister von 2014 das Ganze als glücklichen Zufall inszeniert: "Ich wusste natürlich, dass Ana extrem neugierig ist und da war das Törchen offen, und ich habe ihr gesagt: 'Komm, da gehen wir jetzt rein!'", schilderte er. "Und natürlich sind wir da reinspaziert - und dann habe ich sie gefragt."

Detailansicht öffnen (Foto: David Parry/dpa)

Kelly Osbourne, 39, Reality-Darstellerin und Musikerin, findet mit ihrem Wunschzettel kein Gehör. Zu Weihnachten wünsche sie sich eine Schönheits-OP, sagte sie im familieneigenen "The Osbournes Podcast" - ihr Vater, Ex-Rockstar Ozzy Osbourne, sagt sofort, sie solle es lassen: "Kelly, don't. Stop." Mutter Sharon Osbourne hält es für "zu früh". Woraufhin Bruder Jack anmerkt, sie sei etwa im selben Alter gewesen bei ihrem ersten Eingriff. Kelly Osbourne hatte in der Vergangenheit über plastische Chirurgie gesprochen und etwa der Daily Mail gesagt, dass sie bislang "nur Botox" verwendet habe.

Detailansicht öffnen (Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images)

Cameron Diaz, 51, Schauspielerin, fordert Verständnis für getrennte Betten. "Wir sollten getrennte Schlafzimmer normalisieren", sagte sie in dem Podcast "Lipstick on the Rim". Zuvor hatte in der Runde eine Gesprächspartnerin von ihrem schnarchenden Ehemann erzählt. Diaz, die seit 2015 mit dem Rockmusiker Benji Madden verheiratet ist, hatte zeitweise diese Einstellung: "Ich habe mein Haus, du hast deins", sagte sie. "Wir haben das Haus der Familie in der Mitte. Ich gehe und schlafe in meinem Zimmer. Du gehst und schläfst in deinem Zimmer." In der Mitte habe es außerdem noch ein gemeinsames Schlafzimmer für Treffen gegeben. "Das habe ich gesagt, bevor ich geheiratet habe". Mit ihrem "so wundervollen" Ehemann Madden könne sie sich heute gut ein Bett teilen.

Detailansicht öffnen (Foto: MICHAEL TRAN/AFP)

Zack Snyder, 57, Regisseur, hat mit Mäusekino kein Problem. "Ich hoffe immer, dass die Leute die für sie persönlich eindringlichste Seherfahrung haben. Wenn das auf dem Handy der Fall sein sollte, ist es so", sagte Snyder der Deutschen Presse-Agentur. "Ich drehe meine Filme immer in der Art und Weise, wie ich sie am liebsten schauen würde. Sie sind gemacht für das größtmögliche Seherlebnis. Aber ich kritisiere niemanden dafür, wie er oder sie sich einen Film anschaut." Der US-Amerikaner ist für die Comicverfilmung "Justice League" und den bildgewaltigen Film "300" bekannt. An diesem Freitag erscheint auf Netflix der erste Teil seiner Weltraum-Saga "Rebel Moon".