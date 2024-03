Das Gewicht des Schulranzens gehört zu den häufigsten Diskussionsthemen in Grundschüler-Elternchats. Dabei ist eher nicht der Schulranzen selbst das Problem, sondern der Inhalt.

Interview von Jasper Bennink

Möglichst leicht und ergonomisch soll er sein, der Schulranzen für Erstklässler, die schon in wenigen Monaten ihre Bildungslaufbahn beginnen. Den lassen sich Eltern gerne Hunderte Euro kosten. Denn eine schwere Schultasche schadet dem kindlichen Rücken, so die allgemeine Annahme. Doch stimmt das überhaupt? Der Münchner Kinderorthopäde Hartmut Gaulrapp beruhigt die Eltern und wünscht sich einen anderen Fokus in der Debatte.