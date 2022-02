Schnapszahlen wie 2.2.22 bringen angeblich Glück. Schnapszahlen wie 2.2.22 bringen angeblich Glück. Was ist an Wiederholungen so toll? Was ist an Wiederholungen so toll?

Von Titus Arnu

Wenn Menschen so viel Schnaps trinken, dass sie doppelt sehen, ist das ein Zeichen für eine schlimme Synapsen-Störung. Wenn Leute alles zweimal sagen oder schreiben, ist das doppelt nervig. Aber wenn Zahlen mehrfach hintereinander erscheinen, soll das Glück bringen. So viel Glück, dass an Schnapsdaten viele Leute heiraten. Warum? Was ist an Schnapszahlen so super?

Der 2.2.22 ist der 2.2.22, weil einen Tag vorher der 1.2.22 war. So einfach ist das.

Wenn gleiche Zahlen aufeinanderfolgen, bedeutet das nicht, dass "dein Unterbewusstsein nach Antworten sucht" oder "dein Schutzengel dich vor etwas warnen möchte", wie esoterische Numerologen behaupten. Es bedeutet, dass nach einer Zahl die nächste kommt. Der Rest ist Aberglaube. So. Das musste mal gesagt werden. In aller Doppeldeutlichkeit. Ende.

