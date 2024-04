Scarlett Johansson , 39, Schauspielerin, ist eine entfernte Cousine von Kollege Michael Douglas, 79. Als Gast in der Fernsehsendung "Finding Your Roots", in der die DNA von Prominenten auf Verbindungen untersucht wird, erfuhr Douglas von der Verwandtschaft. Seine Reaktion: "Oh, das ist unglaublich!" Er freue sich schon darauf, Scarlett bald wiederzusehen. Die Show hatte zuvor bereits enthüllt, dass die Schauspieler Edward Norton und Julia Roberts entfernt verwandt sind, ebenso wie der Schauspieler Bob Odenkirk und König Charles .

Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Suki Waterhouse, 32, Schauspielerin und Sängerin, und der Schauspieler Robert Pattinson, 37, sind Eltern geworden. Auf Instagram postete die Mutter ein Polaroid-Foto, auf dem sie das eingewickelte Baby im Arm hält, dazu die Worte: "Willkommen auf der Welt, Engel." Das Model und der "Twilight"-Darsteller gelten seit 2018 als Paar. Geburtsdatum und Geschlecht des Kindes sind nicht bekannt. Unter dem Post gratulierte unter anderem Paris Hilton.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Michael J. Fox, 62, Schauspieler, wäre gern zurück am Filmset. Vor vier Jahren hatte der an Parkinson erkrankte "Zurück in die Zukunft"-Darsteller seinen Rückzug aus Hollywood erklärt. Nun kann er sich ein Comeback vorstellen: "Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Erfahrungen einbringen könnte, meine Herausforderungen - wenn mir das gelingen würde", sagte er dem US-Portal Entertainment Tonight. Die Arbeit an seinem Dokumentarfilm "Still", der vergangenes Jahr erschien, sei für ihn "ein großer Kick" gewesen. Fox hatte 1991 mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose erhalten. 2020 gab er seinen Rückzug bekannt, als Grund nannte er unter anderem die langen Arbeitstage und das aufwendige Auswendiglernen für seine Rollen. Mit der Zeit hätten sich die Prioritäten in seinem Leben geändert, erklärte Fox. "Ich glaube, mein größtes Ziel war es, eine Familie zu gründen. Wir haben vier wunderbare Kinder und das war das Wichtigste."

Detailansicht öffnen (Foto: Jacob Schröter/dpa)

Reinhold Messner, 79, Bergsteiger, hält sich mit Kuchen fit. Zwar mache er lange Pausen zwischen den Mahlzeiten und esse meist erst am Abend - viel Gemüse, Fleisch, wenig Kohlenhydrate -, doch er möge auch gern Obstkuchen, sagte er dem Magazin Outdoor. Apfelstrudel zum Beispiel. "An einer Kuchentheke komme ich nicht vorbei." Davon abgesehen bleibt er vor allem in Form, in dem er zu Fuß geht - und zwar eher langsam. "Gehen ist für mich Entspannung, weil ich das Tempo nehme, das zu diesem Tag passt."