Samuel L. Jackson, 73, US-Schauspieler, und seine Frau, US-Schauspielerin LaTanya Richardson Jackson, 72, sind erfolgreiche Revolutionäre. Im Interview mit dem People-Magazin sprachen die beiden über das Geheimnis ihrer langen Ehe: 41 Jahre sind sie bereits verheiratet. "Am Anfang haben wir immer gesagt, dass Zusammenbleiben das Revolutionärste ist, was Schwarze tun können (...) weil jeder gerne so tut, als ob das bei afroamerikanischen Familien nicht der Fall wäre. Als ob es nur Kinder gäbe, die von ihren Müttern erzogen werden, was falsch ist", sagte LaTanya Richardson Jackson. Um dieses Narrativ zu ändern, hätten sie einen Pakt geschlossen: nämlich immer zusammenzubleiben - egal, was passiere.

Franziska Giffey, 43, Regierende Bürgermeisterin Berlins, hat einen direkten Draht zum Volk. Jedenfalls bekommt sie manchmal von ihrem Sohn Infos für die Arbeit. "Neulich wurde im Deutschunterricht darüber diskutiert, ob in der Klasse weiter Masken getragen werden sollten", sagte die SPD-Politikerin der Bunten. "Er hatte den Auftrag, mir auszurichten, dass die Mehrheit dafür ist." Ob ihren Sohn das nerve? "Ach was, er ist jetzt zwölf, er kennt das nicht anders und trägt es mit Fassung."

Meta Hiltebrand, 38, Schweizer TV-Köchin, leidet an einer ungewöhnlichen Phobie: Sie erträgt es nicht, wenn jemand in ihrer Gegenwart eine Banane schält, wie sie im Interview mit dem Südwestrundfunk erzählte. "Wenn jemand in meiner Nähe eine Banane auspackt, verlasse ich den Raum", sagte Hiltebrand. Sie bekomme dann ein beklemmendes Gefühl, Übelkeit, sei völlig benebelt und könne nicht mehr sprechen. Sie ertrage den Geruch einfach nicht. "Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber das ist bei mir so, seit ich denken kann." Desserts mit Bananen bereite sie daher nicht zu - da würde sie sich weigern. Kochbananen hingegen seien okay.

Ruslana, 48, ukrainische Sängerin, hält den Ausschluss Russlands vom Eurovision Song Contest wegen des Einmarschs in die Ukraine für alternativlos. "Solange Wladimir Putin Russland kontrolliert, wird das Land nie wieder an etwas teilnehmen", sagte die ESC-Siegerin von 2004 ("Wild Dances") der Deutschen Presse-Agentur. Das "Aggressorland" habe kein "moralisches Recht", bei Ereignissen einer friedlichen Welt mitzumachen. Ruslana unterstützte die prowestlichen Protestbewegungen von 2004 und 2013/2014 in Kiew.