In einem Veranstaltungszentrum nahe Moskau haben am Freitag Bewaffnete um sich geschossen - laut dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB gibt es Tote und Verletzte. Bei den Tätern habe es sich um mindestens drei Personen in Tarnkleidung gehandelt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Sie seien mit automatischen Waffen in das Erdgeschoss der "Crocus City Hall" gestürmt und hätten das Feuer eröffnet. Videos zeigen sogar vier Menschen, militärisch gekleidet, die im Inneren des Gebäudes mit einer Schrotflinte und Sturmgewehren auf Menschen schießen. Das russische Außenministerium spricht von einem Terroranschlag.

Die Nachrichtenagentur Tass meldete eine Explosion in dem Gebäude. Videos zeigen ein Feuer in der Halle. Die Moscow Times sprach von mindestens zwölf Toten; andere Medien berichteten, das Dach des Veranstaltungszentrums sei eingestürzt. Bei den Opfern soll es sich um Mitarbeiter und Besucher handeln.

Tass berichtet, dass Sicherheitskräfte 100 Menschen aus dem Gebäude gebracht hätten, dass aber weiter viele darin eingeschlossen seien und andere auf dem Dach auf Hilfe warteten. Auch Soldaten seien an dem Veranstaltungszentrum im Einsatz.

Detailansicht öffnen Sicherheitskräfte im Einsatz vor der Halle. (Foto: IMAGO/Maksim Blinov/IMAGO/SNA)

Der Bürgermeister von Moskau sagte am Abend alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Laut Tass werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.

Die Halle befindet sich an der Moskwa in Krasnogorsk, einer Stadt direkt am nordwestlichen Stadtrand von Moskau. Zu den Hintergründen des mutmaßlichen Anschlags ist bislang nichts bekannt. Der Regierung der USA zufolge gibt es gegenwärtig keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ukraine in den Angriff verwickelt sei.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters