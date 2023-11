Robert Pattinson , 37, Hollywood-Vampir, schlief sechs Monate in einem Gummiboot. Wie der "Twilight"-Star dem Magazin Architectural Digest verriet , hatte er zu Beginn seiner Karriere kein richtiges Bett. "Es gab eine Zeit, in der das einzige Möbelstück, das ich etwa sechs Monate lang hatte, ein aufblasbares Boot war, das ich gleichzeitig als Sofa, Bett und Esstisch nutzte", erklärte der Brite. "Ich habe es sehr geliebt, aber es verursachte eine Menge Rückenprobleme."

Detailansicht öffnen (Foto: Jae C. Hong/dpa)

Bradley Cooper, 48, Schauspieler, hat sechs Jahre für eine Filmszene geübt, die knapp sechseinhalb Minuten dauert. Für die Verkörperung des Dirigenten Leonard Bernstein musste der Hollywood-Star nicht nur lernen, ein Symphonieorchester zu dirigieren, sondern auch, es im Stil Bernsteins zu leiten. "Diese Szene hat mir solche Sorgen bereitet, weil wir sie live gespielt haben", sagte Cooper dem Branchenportal Indiewire bei einer Filmvorführung des Dramas "Maestro" in New York. Er habe dafür gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra gedreht, schilderte Cooper.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Mazur/dpa)

Madonna, 65, Sängerin, stellt die Geduld ihrer Fans gern auf die Probe. Nachdem ihre im Juni geplante Tournee wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte verschoben werden müssen, startete das erste Deutschland-Konzert ihrer Welttournee mit vier Monaten Verspätung. Allerdings mussten ihre Fans auch in der fast ausverkauften Kölner Lanxess-Arena noch einmal auf die Sängerin warten. Die Bühnenshow begann erst gegen 22 Uhr und damit eineinhalb Stunden später als angekündigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Fabrice Morvan, 57, einstige Hälfte von Milli Vanilli, sieht sich als Sündenbock. Das von Frank Farian produzierte Discopop-Duo ("Girl you know it's true") wurde 1990 aufgelöst, nachdem bekannt wurde, dass beide nie selbst gesungen hatten. "Wir wurden den Wölfen vorgeworfen", sagte Morvan der Deutschen Presse-Agentur. Alle anderen hätten sich vor ihrer Verantwortung gedrückt. "Als die Geschichte herauskam, haben alle ihren Mund gehalten." Die anderen hätten einfach weitergemacht und seien die Karriereleiter hochgeklettert. "Aber Rob und Fab? Die wurden vergessen." Infolge des Betrugsskandals wurde Morvan und Robert Pilatus der Grammy aberkannt. Pilatus starb 1998 an einer Überdosis.