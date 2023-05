Livestream: Sprengung der Talbrücke Rahmede an der A 45

Sie ist stellenweise 70 Meter hoch und 17 000 Tonnen schwer: Die gewaltige Rahmede-Talbrücke soll heute um 12.00 Uhr Mittag gesprengt werden.

Nur wenn die Sprengung gut gelingt, kann schnell ein Ersatz gebaut werden. Die Menschen in der Region erwarten sehnsüchtig den Neubau - vor allem die Bewohner von Lüdenscheid. Bis die neue Brücke steht, rollen täglich 45.000 Autos und LKW durch die Kleinstadt und das Tal. Das hat Folgen: Stau-Chaos, Lärm- und Abgasbelastung, stockender Lieferverkehr, Fachkräfte-Abwanderung und Umsatzeinbußen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) wollen die spektakuläre Aktion an einer der aktuell wohl bekanntesten Baustellen Deutschlands vor Ort verfolgen. In Lüdenscheid ist auch ein größeres Public Viewing mit Bühnenprogramm in der Innenstadt geplant.

Rund 150 Kilogramm Sprengstoff sollen das 450 Meter lange Bauwerk aus den 1960er Jahren zu Fall bringen. Der Sprengmeister hatte vorab betont, die Brücke müsse "haargenau" senkrecht herunterkommen. Wegen der Bebauung direkt unterhalb der Brücke sei die Aktion extrem herausfordernd. Die Vorbereitungen sind schon länger im Gang. Baumaschinen hatten für das Fallbett gut 100 000 Kubikmeter Erde herangeschafft.

Das Desaster um die marode Brücke ist auch ein Politikum - und zum Symbol geworden für einen vielerorts desolaten Zustand der Verkehrsinfrastruktur. In Deutschland müssen laut Bundesverkehrsministerium rund 4500 Brücken saniert werden. Der Rahmede-Neubau sei derzeit eines der Top-Projekte deutschlandweit.

Im Düsseldorfer Landtag hat gerade ein Untersuchungsausschuss seine Arbeit begonnen. Das Team soll für Aufklärung in dem Rahmede-Debakel sorgen. Die Opposition will dabei auch die Rolle von Hendrik Wüst (CDU) beleuchten, der NRW-Verkehrsminister war, bevor er Ministerpräsident wurde, und jede Verantwortung bestreitet.