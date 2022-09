Von Alexander Mühlauer, London

Als der Zug am Donnerstagabend um kurz vor sieben Richtung Innenstadt losfährt, meldet sich der U-Bahn-Fahrer zu Wort. Normalerweise tut er das nur, wenn es mal wieder Probleme auf der Strecke gibt, aber diesmal geht es um eine Nachricht, die nicht nur den U-Bahn-Fahrer ziemlich mitnimmt: Ihre Königliche Hoheit sei verstorben, sagt er mit gebrochener Stimme über die Lautsprecher-Anlage. Und dann sagt er noch, dass die Gedanken und Gebete nun bei der Königlichen Familie seien, besonders bei einem: King Charles.

King Charles. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen.

Die Menschen in der U-Bahn schauen aus dem Fenster oder auf ihr Smartphone, um sich auf den Nachrichtenseiten noch einmal die Bilder aus dem Leben der Königin anzusehen. So still wie an diesem Donnerstagabend war es wohl noch nie in diesem Zug der District Line.

London trauert. Doch nicht überall ist es so ruhig wie in der U-Bahn. Bei Shake Shack an der Victoria Station stehen die Menschen Schlange für Burger und Pommes, ganz so als wäre es ein normaler Abend. Dass es hier aber alles andere als normal zugeht, sieht man an den Blumen, die viele dabei haben. Auch Alison hat einen Strauß gekauft, beim Waitrose-Supermarkt gleich um die Ecke. Zusammen mit ihrer Freundin ist sie nach Central London gekommen, um Abschied zu nehmen. Und so gehen die beiden im strömenden Regen von der Victoria Station zum Buckingham Palace, in der Hand die Sonnenblumen, eingewickelt in Zellophanpapier.

Die Polizei hat die Straßen rund um den Palast gesperrt, die Bobbies stehen in neongelben Mänteln da und regeln den Verkehr. Je näher man zum Buckingham Gate kommt, desto voller wird es. "Es ist so traurig", sagt Alison und geht gleich ganz nach vorne zum schwarzen Eisentor. Dort legt sie ihre Sonnenblumen nieder. Wie Tausende andere verweilt sie nur kurz und geht dann wieder Richtung U-Bahn. Sie muss nach Hause, ihre Kinder warten schon, sagt sie. Und dann sagt sie noch einen Satz, den man an diesem Abend immer wieder auf den Straßen von London hört: "It's historic, isn't it?"

Detailansicht öffnen Blumen am Buckingham Palace: In London halten viele Menschen inne. (Foto: Victoria Jones/AP)

In der Tat, es ist ein historischer Abend, und weil das so ist, müssen die Menschen reden. Sie reden über das, was sie alle wohl irgendwann erwartet, aber doch irgendwie nicht für möglich gehalten hatten.

Vor einem Pub in der Nähe vom Buckingham Gate stehen die Menschen draußen unter dem Vordach, der Regen prasselt auf die Straße. "Es ist wirklich traurig", sagt einer. "Ja", sagt ein anderer, "sie wird uns fehlen."

So ganz ist vielen an diesem Abend noch nicht klar, was der Tod der Queen bedeutet. Für die Monarchie, das Königreich, den Commonwealth. Und wahrscheinlich wird man das erst in den kommenden Tagen und Wochen wissen, wenn überhaupt.

Innehalten und nachdenken

Wer Orientierung sucht an diesem denkwürdigen Todestag der Queen, der schaut wohl am besten BBC. Da ist der Moderator Huw Edwards, der die Zuschauer mit gewohnt ruhiger Stimme und schwarzer Krawatte auf das vorbereitet, was jetzt kommt. Die Staatstrauer, das Begräbnis, der neue König Charles III.

Wenn man so will, hat Großbritannien eine gewisse Übung im Abschiednehmen. Es ist noch gar nicht so lange her, da erlebte das Vereinigte Königreich den Tod von Prinz Philip. Als der Ehemann der Queen im Frühjahr 2021 verstarb, versammelten sich die Londoner auch vor dem Buckingham Palace und legten Blumen nieder. Damals war es ein strahlend blauer Apriltag. Jetzt, an diesem Abend im September, leuchtet der Buckingham Palace im Dunkeln der Nacht. Der Union Jack auf dem Dach weht wie beim Tod von Philip auf Halbmast. Und doch ist es jetzt ganz anders: Als Prinz Philip starb, gab es ja noch die Queen, an der sich das Königreich festhalten konnte.

Und jetzt? Jetzt gibt es König Charles III.

Es dürfte noch ein wenig dauern, bis man verstehen wird, wie sehr dieser 8. September das Vereinigte Königreich verändert. Nun ist jedenfalls erst einmal Zeit, um innezuhalten und nachzudenken, über das, was war. Zumindest auf den Straßen von London ist Elizabeth II. noch immer allgegenwärtig. An den Bushaltestellen, wo sonst die Werbung für das neue iPhone oder den neuen Range Rover prangt, hängt jetzt ein Foto der verstorbenen Königin. Sie trägt ein weißes Kleid samt blauer Schärpe, auf dem Kopf eine Krone. Darunter steht: "Her Majesty The Queen, 1926 - 2022".