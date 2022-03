Elizabeth II., 95, britische Königin, zieht um. Einem Bericht der Sunday Times zufolge will die Queen nach ihrer rund zweijährigen Corona-Isolation auf Schloss Windsor nicht mehr nach London zurückkehren. Sie kehre dem Buckingham-Palast, der viele Jahrzehnte lang ihr Hauptwohnsitz gewesen sei, den Rücken, schreibt die Zeitung. Stattdessen wolle die 95 Jahre alte Monarchin auf Schloss Windsor bleiben, rund 35 Kilometer außerhalb Londons. Schloss Windsor, das seit 1917 auch Namensgeber für die Monarchenfamilie ist, war von der Königin lange Zeit hauptsächlich als Wochenend- und Ferienresidenz genutzt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Markus Scholz/dpa)

Wladimir Kaminer, 54, Schriftsteller, vermisst die Virologen. "Wie gern würde ich die Zeit zurückdrehen, damit alles wieder so wäre wie früher", schrieb Kaminer am Samstag bei Facebook. "In den Talkshows saßen nicht die Bundeswehrgeneräle und Atomraketenexperten, sondern Virologen. Hallo, Virologen! Kehrt bitte zurück! Wir wollen besser über Viren, nicht über Atomraketen aufgeklärt werden." Aber die Welt habe sich rasant verändert. Der Bestsellerautor ("Russendisko") wurde in Moskau geboren und lebt seit Langem in Berlin.

Detailansicht öffnen (Foto: Amy Sussman/AFP)

Halle Berry, 55, US-Schauspielerin, sieht ihren größten Karriereerfolg sehr nüchtern. "Der Oscar war bewegend, aber er hat meine Karriere nicht verändert", sagte die 55-Jährige im Interview der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Im März 2002 erhielt sie als erste schwarze Schauspielerin den wichtigen Academy Award in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle im Drama "Monster's Ball". Viele hätten damals gesagt, sie sei nicht die Richtige für die Rolle gewesen, so Halle Berry.