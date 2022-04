Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, 77, sorgte in "The Masked Singer" für Aufregung.

Rudy Giuliani, 77, ehemaliger Bürgermeister von New York City und Ex-Anwalt von Donald Trump, ist in der US-Fernsehshow "The Masked Singer" aufgetreten. Als Überraschungsgast sang der politisch stark polarisierende Giuliani den 80er-Jahre-Hit "Bad to the Bone" ("Schlecht bis auf die Knochen"), worauf einer der Juroren, US-Comedian Ken Jeong, 52, aus Protest das Fernsehstudio verließ. Bereits im Februar hatte der Sender Fox News eine Folge mit Giuliani aufgezeichnet, die allerdings nie gesendet wurde, weil es damals ebenfalls zum Eklat gekommen war. Giuliani verlor im vergangenen Jahr wegen Falschaussagen seine Anwaltszulassung. In die Kritik geriet er zudem wegen seiner Teilnahme an der Kundgebung, die der Erstürmung des Kapitols vorausging.

Matthias Maurer, 52, Esa-Astronaut, freut sich auf Getränke mit Kohlensäure. Nach knapp sechs Monaten auf der Raumstation ISS wird Maurer Ende April wieder zurück auf der Erde erwartet. Der Deutschen Presse-Agentur erklärte der Saarländer, er freue sich neben Sprudelgetränken auch "auf frischen Salat, frisches Obst, frisches Essen, eine knusprige Pizza" sowie "auf einen richtigen Kaffee, Latte Macchiato mit Milchschaum obendrauf". Auch duschen, spazieren und Freunde treffen stehe auf seiner Liste.

Keira Knightley, 37, britische Schauspielerin, wird von ihrer Tochter kaum bewundert. "Sie hat nicht das geringste Interesse daran, mich in irgendeiner Art im Fernsehen zu sehen", sagte Knightley dem US-Magazin People über ihre Tochter Edie, 6. Selbst in der Rolle als Zuckerfee mit pinken Haaren in "Der Nussknacker" habe ihr Kind sie nicht sehen wollen. Knightley, die noch eine zweijährige Tochter hat, stört das Desinteresse jedoch nicht: "Ich denke, dass das sehr gesund ist", sagte sie.

Asap Rocky, 33, US-Rapper und Freund der Sängerin Rihanna, 34, ist in Kalifornien von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Festnahme im Zusammenhang mit einer Schießerei im November 2021 sei am Flughafen von Los Angeles erfolgt, teilte die Polizei mit. Dem Musiker wird Körperverletzung unter Benutzung einer Waffe vorgeworfen. Er war zuvor in einem Privatjet von der Karibikinsel Barbados zurückgekehrt, wo er laut TMZ Zeit mit seiner hochschwangeren Freundin Rihanna verbracht hatte. Asap Rocky war bereits 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden und saß rund vier Wochen in Untersuchungshaft.