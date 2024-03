Anne Hathaway , 41, Schauspielerin, hatte einen Karriere-Engel. Nach ihrem Oscar-Gewinn 2013 für den Film "Les Misérables" habe sie Rollen verloren, erzählte sie dem Magazin Vanity Fair . "Viele Leute wollten mir keine Rollen geben, weil sie so besorgt darüber waren, wie vergiftet meine Identität online geworden war." Wie die The New York Times 2013 schrieb, erfuhr Hathaway damals online, aber auch in Teilen der Medienwelt heftige Ablehnung, was frauenfeindliche Züge trug. Ein Grund könnte ihr makelloses Erscheinungsbild sein, hieß es damals. Medien bezeichneten sie als "nervig" und "affektiert". Ein Jahrzehnt später blickt Hathaway dankbar auf Regisseur Christopher Nolan, der sie damals für seinen Science-Fiction-Film "Interstellar" vor die Kamera holte. "In Christopher Nolan hatte ich einen Engel, dem das egal war und der mir eine der schönsten Rollen gab, die ich je hatte."

Detailansicht öffnen (Foto: Jason Kempin/Getty Images via AFP)

Sheryl Crow, 62, Sängerin, wehrt sich gegen Song-Veröffentlichungen nach ihrem Tod. "Ich habe Anwälte dafür bezahlt, um sicherzustellen, dass meine Kunst, meine Stimme und mein Abbild in meinem Grab bleiben und nicht ausgegraben werden", sagte Crow der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist so irrsinnig, woran du heute alles denken musst, um dein Lebenswerk nach deinem Tod zu schützen." Sie habe auch Vorkehrungen getroffen, falls in ihrem Nachlass noch unveröffentlichte Songs entdeckt würden. "Ich habe in meinem Testament hinterlegt, dass keine Demoaufnahme von mir nach meinem Tod veröffentlicht werden darf, damit andere damit Geld verdienen." Das habe auch einen einfachen Grund. "Bei meinem Musikkatalog ist es so: Wenn ich Songs nicht veröffentlicht habe, hatte das seine Gründe. Ich war damit unzufrieden oder stand nicht ganz dahinter."

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Soyeon Schröder-Kim, 53, fünfte Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder, schwört auf Haferflocken für eine lange Ehe. Seit sechs Jahren ist sie mit dem fast 80-Jährigen verheiratet, mindestens 24 weitere Ehejahre haben sich die beiden zum Ziel gesetzt. "Als ich meinen Mann geheiratet habe, hat er 30 gemeinsame Jahre versprechen müssen", sagte Schröder-Kim der Deutschen Presse-Agentur. Hinbekommen will sie das mit Haferflocken statt Currywurst. Sie habe ihren Mann schon vor einiger Zeit auf Diät gesetzt. Viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch und alkoholfreien Rosé statt Bier. Am wichtigsten sei aber, "dass wir unser Frühstück so dramatisch geändert haben". "Früher Kaffee, Brot, Milch, Butter, Marmelade und so weiter und so fort. Und jetzt Haferflocken mit Hafermilch und mit frischem Obst. Und natürlich darf man nicht vergessen: Nüsse. Nüsse sind auch sehr wichtig für die Ernährung." Die Currywurst, die Schröder einst den "Kraftriegel des Facharbeiters" genannt hat, esse ihr Mann jetzt "nicht mehr so viel".

Detailansicht öffnen (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Ina Müller, 58, Moderatorin, mag Pups-Witze. "Ich bin leicht amüsierbar und mag auch die ganz schlichten Pups-Witze. Das reicht bei mir schon und ich lache mich tot." Einen Wechsel ins ernste Fach kann sie sich nur schwer vorstellen: "Langwierige, humorlose Formate zu moderieren, wäre nicht meins. Das würde ich nicht aushalten, es würde mir keinen Spaß machen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich könnte das gar nicht", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Für Nachrichten wäre ich wirklich nicht geeignet. Ich könnte vermutlich nicht mal das Wetter souverän rüberbringen."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Wayne Carpendale, 47, Schauspieler, sieht Parallelen zwischen Dating und Reiten. Sich zu verlieben, bedeute, dass man jemandem das Vertrauen schenke und das wahre Ich zeige - in der Hoffnung, dass dieser sorgsam damit umgehe. "Ich finde, das ist ein bisschen wie beim Reiten: Wenn du runterfällst, solltest du sofort wieder in den Sattel, damit du das Vertrauen in dich und das Pferd nicht verlierst", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Vielfach werde aber zu sehr auf den Kopf und zu wenig auf das Herz gehört. "Die Checklisten, mit denen viele in solche Dates gehen, sind schon erstaunlich." Er selbst sei "total happy", die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Der Sohn von Schlagersänger Howard Carpendale ist mit Annemarie Carpendale, 46, verheiratet.