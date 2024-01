Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Karim Adeyemi, 22, formschwacher Fußballprofi, sucht keine Ausreden. Dass seine Leistungen in der Vorrunde zu wünschen übrig ließen, habe nichts mit seiner Beziehung zur Rapperin Loredana, 28, zu tun, sagte der Flügelspieler von Borussia Dortmund in einem Interview, das der Verein auf mehreren Kanälen verbreitete. "Sie und auch meine Familie haben nichts damit zu tun, wie ich auf dem Platz performe. Da stehe ich alleine da." Fans hatten in den sozialen Netzwerken spekuliert, dass ihm wegen seines Privatlebens die Konzentration auf den Fußball verloren gegangen sei. "Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht", sagte Adeyemi weiter. "Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass." Das sei unfair seiner Freundin gegenüber. Er wünsche sich mehr Respekt. Der Profi ist derzeit verletzt, hofft aber dennoch auf eine Nominierung für den deutschen EM-Kader.

Detailansicht öffnen (Foto: Aude Guerrucci/Reuters)

Reese Witherspoon, 47, Schauspielerin, hat mit einem Kaltgetränk hitzige Diskussionen ausgelöst. Die US-Amerikanerin teilte auf Tiktok ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie frisch gefallenen Schnee von ihrem Auto löffelt und in zwei Tassen füllt, Schokoladen- und Salzkaramellsirup sowie kalten Kaffee hinzufügt und sich die Kreation einverleibt ("yummy"). In der Kommentarspalte wiesen Follower darauf hin, dass Schnee nicht zum Essen da sei und krank machen könne. In einem Folgevideo erzählte Witherspoon, dass sie in ihrer Kindheit mehrmals Wasser direkt aus dem Wasserhahn oder auch aus einem Gartenschlauch getrunken habe und dass das auch nicht besonders hygienisch sei. Vielleicht sei das der Grund, "dass ich bin, wie ich bin".

Detailansicht öffnen (Foto: Boris Roessler/dpa)

Billy Joel, 74, Sänger, hat den Lichtschalter wiedergefunden. In einer Pressemitteilung, aus der unter anderem der Rolling Stone zitiert, kündigte der US-Amerikaner seine erste Single nach 17 Jahren schöpferischer Pause an. Der Song, der am 1. Februar veröffentlicht werden soll, heiße "Turn The Lights Back On" und enthalte unter anderem die Zeile "Did I wait too long ... to turn the lights back on?" Vor einigen Jahren hatte Joel in einem Interview erklärt, er habe mit dem Songschreiben aufgehört, weil "ich nicht mehr so gut war, wie ich sein wollte, und das hat mich wahnsinnig gemacht". Auch Alkohol habe eine Rolle gespielt. Seine letzten beiden Singles, die Songs "All My Life" und "Christmas in Fallujah", hatte er 2007 veröffentlicht, sein letztes Pop-Album, "River of Dreams", stammt aus dem Jahr 1993.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Olivia Wilde, 39, Regisseurin und Schauspielerin, hat eine neue Familienform erfunden. Die US-Amerikanerin mit irischem Pass, die mit ihrem Ex-Verlobten, dem Komiker Jason Sudeikis, 48, zwei Kinder hat, kategorisiert die Konstellation nicht etwa als Trennungsfamilie. "Wir sind eine große Karaoke-Familie", sagte sie dem People-Magazin. Otis, 9, und Daisy, 7, seien musikalisch. "Sie spielen beide Schlagzeug und singen, und wir haben einfach eine tolle Zeit." Meist sängen sie Lieder von Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Billie Eilish.