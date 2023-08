Olaf Scholz, 65, Bundeskanzler, hat keine praktische Cannabis-Erfahrung. "Nein, nie", sagte er am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben auf die Frage, ob er in jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. "Auch keinen einzelnen Zug", ergänzte er auf eine entsprechende Nachfrage. Die Gründe, die ihn damals dazu bewegt hätten, dies nicht zu tun, gebe es heute noch. Er habe sich daher auch "sehr schwer getan" damit, dass die Regierung nun die Realität junger Leute und vieler Erwachsener zur Kenntnis nehme. "Ich glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun", sagte Scholz. "Aber wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen: nö." Sein Kabinett hat vergangene Woche eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen.

Detailansicht öffnen (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Heidi Klum, 50, Vielfliegerin, ist auch nur ein ganz normaler Passagier. Ihr Gepäck ist auf dem Weg von Italien nach Los Angeles abhanden gekommen, wie sie in einer Story auf Instagram erzählt. "Okay Lufthansa, heute ist Tag drei und ihr habt mein Gepäck immer noch nicht gefunden", sagt sie in einen weißen Bademantel gekleidet. "Was habt ihr mit meinem Gepäck mit all meinen Lieblingssachen gemacht?" Das Gepäck ihrer Familie aus dem gleichen Flug sei bereits angekommen. "Bitte schaut weiter, Lufthansa."

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Tom Tykwer, 58, Regisseur, wundert sich über sich selbst. "Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nie wieder an, wenn ich sie hinter mir gelassen habe", sagte der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur. Zum Jubiläum von "Lola rennt" habe er jedoch einen neuen Blick darauf geworfen. "Ich fand ihn ganz schön frisch für sein Alter", sagte Tykwer. "Wie haben wir denn das hingekriegt?", dachte ich. Und ich dachte, ich war wirklich ein anderer Typ damals, so einen Film könnte ich nicht machen heute. Das war ein interessantes Gefühl." Der Film lief vor 25 Jahren im Kino.