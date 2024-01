Nicole Kidman , 56, Schauspielerin ("Dogville", "Expats"), hadert gelegentlich mit ihrer Körpergröße. Mit ihren 1,80 sei sie bereits als Schülerin gehänselt worden, erzählte sie in einem Podcast der britischen Programmzeitschrift Radio Times . Zudem habe sie immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Wichtiger aber sei, dass man es aushalte, wenn andere Menschen "Ja" oder "Nein" zu einem sagten, erklärte sie. Denn "diese innere Widerstandskraft" sei "die eigentliche Superkraft" und damit wichtiger als jede Körpergröße.

Detailansicht öffnen (Foto: Mohd Rasfan/AFP)

Abdul Mateen, 32, Prinz im Sultanat Brunei, hat zehn Tage lang Hochzeit gefeiert. Das zehnte Kind von Sultan Hassanal Bolkiah galt lange als einer der begehrtesten Junggesellen Asiens. Zusammen mit seiner Braut Anisha Rosnah, 29, fuhr er nun im offenen Rolls-Royce durch die Hauptstadt Bandar Seri Begawan und feierte rauschende Feste. Tausende Menschen säumten die Straßen und bejubelten das Paar. Anisha ist die Enkelin eines wichtigen Beraters des Sultans, der als einer der reichsten Männer der Welt gilt. Sie soll ein Modelabel besitzen und an einem Tourismusunternehmen beteiligt sein. Hochzeiten von Muslimen mit Nicht-Muslimen sind im Sultanat Brunei verboten, ebenso homosexuelle Beziehungen. Todesstrafen durch Steinigungen sind erlaubt.

Detailansicht öffnen (Foto: Hugo Burnand/AP)

Charles III., 75, britischer König, zieht in öffentliche Gebäude ein. Ein offizielles, kostenloses Porträt, welches ihn in einer Uniform der Royal Navy zeigt, darf - eingerahmt - ab sofort von Schulen, Gerichten und Polizeidienststellen bestellt werden, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Bisher hing dort ein Bild von Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., an den Wänden. Für die Fortsetzung dieser Tradition sind laut Medienberichten acht Millionen Pfund (etwa 9,3 Millionen Euro) vorgesehen. Monarchiegegner kritisieren, jedes Pfund "für diesen Unsinn" sei ein Pfund zu viel. Woanders werde das Geld dringender gebraucht.

Detailansicht öffnen (Foto: Marco Steinbrenner/dpa)

Mola Adebisi, 50, ehemaliger Viva-Moderator, und seine Verlobte Adelina Zilai, 36, erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Auf einem Instagram-Video zeigte Adebisi auf einem Tablet ein entsprechendes Ultraschallvideo. Adebisi und Zilai hatten 2021 an der RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teilgenommen. Erst kürzlich hatte sich das Paar am Pariser Eiffelturm verlobt. Zilai studiert laut ihrem Facebook-Profil Theologie in Wien und arbeitet für einen Spezialisten für Faltenprävention.