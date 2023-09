Miley Cyrus, 30, US-Sängerin, hatte jahrelang Panikattacken. Der Grund dafür war, berichtet sie in einem Tiktok-Video, dass sie für einen Dreh ans Bett gefesselt war, während ihr Haus in Malibu einem Waldbrand zum Opfer fiel. "Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt." Sie habe an diesem Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie "Black Mirror" aufgenommen. Die in Südafrika aufgenommene Folge habe wiederum in Malibu gespielt - "es war also ein echter Trip". Noch Jahre später habe sie an den Folgen des traumatischen Ereignisses gelitten. Cyrus und ihr früherer Lebensgefährte Liam Hemsworth verloren ihr Haus im November 2018 bei verheerenden Waldbränden im Kalifornien.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Kourtney Kardashian, 44, US-Reality-Darstellerin, ist ihren "unglaublichen Ärzten" dankbar. Wie sie auf Instagram berichtete, musste ihr noch ungeborenes Baby operiert werden, die Ärzte hätten dem Kind das Leben gerettet. Sie habe nun ein ganz neues Verständnis und Respekt für Mütter, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten. "Das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen in meinem Bauch sicher zu verlassen, war der wahrste Segen", schrieb Kardashian. Mit ihrem Ehemann Travis Barker erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

Detailansicht öffnen (Foto: Alain Jocard/AFP)

Elon Musk, 52, Unternehmer, hatte in seiner Kindheit mit den harten Erziehungsmethoden seines Vaters zu kämpfen. In einem Auszug aus seiner bald erscheinenden Biografie, die der Stern veröffentlichte, wird eine Episode erwähnt, in der Musk von anderen Jungen schwer verprügelt worden und deswegen ins Krankenhaus gekommen sei. Er habe danach "wie eine geschwollene Kugel aus rohem Fleisch" ausgesehen, erinnert sich Musks Bruder Kimbal in dem Buch. Sein Vater Errol habe sich jedoch auf die Seite des Hauptangreifers gestellt, weil dieser kürzlich seinen Vater verloren habe. Nach Musks Entlassung aus dem Krankenhaus habe der Vater ihn ausgeschimpft, hieß es weiter. "Ich musste eine Stunde lang dastehen, während er mich anschrie, mich einen Schwachkopf nannte und mir erklärte, ich wäre einfach nichts wert", erinnert sich Elon Musk. "Er wusste definitiv, wie man Angst und Schrecken verbreitet."

Kelly Osbourne, 38, britische Musikerin, verteidigt ihre Gesichtszüge. In einem Gespräch mit der Daily Mail zerstreute sie Gerüchte, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen habe. "Ich habe Botox gespritzt, das ist alles", sagte sie. "Es ist komisch, denn jetzt, wo ich abgenommen habe, kritisieren mich alle und versuchen herauszufinden, was ich getan habe, und ich habe wirklich nur abgenommen . Das ist einfach die Form meines Gesichts."