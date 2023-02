Emma Thompson, 63, britische Schauspielerin, litt unter dem Trubel nach ihren Oscar-Gewinnen. "Beide Male, die ich bei den Oscars mitmachen musste, wurde ich krank, ziemlich ernsthaft krank. Davor und währenddessen", sagte sie im "Radio Times"-Podcast. Ihr seien damals der Druck und das Scheinwerferlicht zu viel gewesen, erklärte Thompson. "Das ist nichts, was ich sehr mag." Danach hätte sie sich am liebsten in einem dunklen Raum hingelegt und sie habe gedacht: Bitte stell mir keine Fragen. "Es ist grauenvoll. Ich habe schnell eine Art Allergie dagegen entwickelt. Aber es ist Teil des Jobs." Näheres zu ihren damaligen gesundheitlichen Problemen sagte die Hollywood-Schauspielerin nicht. Thompson wurde 1993 für ihre Hauptrolle in "Wiedersehen in Howards End" mit dem Oscar ausgezeichnet sowie 1996 für ihr Drehbuch zum Film "Sinn und Sinnlichkeit", in dem sie auch mitspielte.

Joanne K. Rowling, 57, britische Schriftstellerin und Harry-Potter-Erfinderin, pfeift auf ihr literarisches Vermächtnis. Fans, die behaupteten, sie habe ihr Erbe "ruiniert", hätten sie missverstanden, sagte sie in dem Podcast "The Witch Trials of JK Rowling". "Was für eine pompöse Art, sein Leben zu leben, herumzulaufen und zu denken, was wird mein Vermächtnis sein? Wie auch immer, ich werde tot sein. Ich kümmere mich um das Jetzt. Ich kümmere mich um die Lebenden." Wegen ihrer Ansichten zu Geschlechtsidentität wurde Rowling als transphob bezeichnet. Ihr sei es nicht unangenehm, Kritik zu äußern, sie habe aber "niemals vorgehabt, jemanden zu verärgern", sagte Rowling in dem Podcast. In einem Essay auf ihrer Website schrieb sie im Jahr 2020: "Wenn Sie die Türen von Badezimmern und Umkleidekabinen für jeden Mann öffnen, der glaubt oder fühlt, dass er eine Frau ist ... öffnen Sie die Tür für alle Männer, die hereinkommen möchten." Ihre Position führte zu Boykottaufrufen der "Harry Potter"-Reihe.

Jully Black, 45, kanadische Sängerin, hat ein Wort ausgetauscht. Während ihres Auftritts bei einem NBA-Spiel im Salt-Lake-City-Stadion änderte sie den Text der kanadischen Nationalhymne. Statt "unser Zuhause und Heimatland" ("our home and native land") sang sie "unser Zuhause auf dem Land der Einheimischen" ("our home on native land"). In einem Interview mit der BBC sagte Black, sie habe vor einigen Jahren aufgehört, die Nationalhymne "O Canada" zu singen, nachdem anonyme Gräber auf dem Gelände ehemaliger Internatsschulen gefunden wurden. Indigene Kinder wurden im 19. und 20. Jahrhundert in Kanada ihren Familien entrissen und in von der Regierung finanzierte Internate gebracht. Mehrere Tausend Kinder sollen dort gestorben sein. Als sie gebeten wurde, die Hymne bei dem Basketballspiel zu singen, sah sie sich den Text der Hymne genauer an. "Unsere Heimat und unser Heimatland ist eine Lüge", so Black. "Unser Zuhause auf dem Land der Einheimischen ist die Wahrheit."

Suki Waterhouse, 31, britische Schauspielerin und Sängerin, wundert sich manchmal über ihre Beziehung zu Schauspieler Robert Pattinson. "Ich bin schockiert, dass ich nach fünf Jahren immer noch so glücklich mit ihm bin", sagte sie in einem Interview mit der Times. "Ich bin immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich eine Nachricht von ihm auf meinem Handy sehe, und ich glaube, ihm geht es genauso." Bevor sie ein Paar wurden, war Waterhouse mit dem Schauspieler Bradley Cooper liiert.