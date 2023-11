Boris Palmer , 51, Politiker, gibt es jetzt zum Naschen. Die Boris-Palmer-Praline besteht einem Bericht der Bild -Zeitung zufolge aus Vollmilch, Nussnougat und Crisp. Auf weißer Schokolade prangt das Kakao-Konterfei des Tübinger Oberbürgermeisters mit Vollbart und der typischen Palmer-Frisur. Der umstrittene Politiker hat wohl selbst schon probiert: "Schmeckt sehr süß und crisp. Ob mein Name wirklich dazu passt? Ich bin doch eigentlich viel herber und schärfer", so wird er in dem Bericht zitiert. Kaufen kann man die Schokolade bei einem Spezialitätengeschäft gegenüber vom Tübinger Rathaus für 1,60 Euro pro Stück.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Lamarque/Reuters)

Jill Biden, 72, First Lady, hat es jetzt weihnachtlich. Mitarbeiter der US-Regierungszentrale und mehr als 300 Freiwillige aus dem ganzen Land haben eine Woche lang gebastelt und geschmückt. Auf dem Gelände des Weißen Hauses wurden 98 Tannenbäume verteilt, 142 425 Lichter angebracht und 4,5 Kilometer Schmuckband verarbeitet. 22 100 Glocken und 33 892 Christbaumkugeln schmücken nun den Amtssitz von Joe Biden, 81, US-Präsident. An den Fenstern des Weißen Hauses hängen jedes Jahr 72 Kränze. Wiederkehrend ist auch eine Lebkuchenversion des Gebäudes, für die deren Macher diesmal mehr als 13 Kilogramm Schokolade und fast 23 Kilogramm Glasur benutzten.

Detailansicht öffnen (Foto: Alexander Heinl/dpa)

Kevin Bacon, 65, Schauspieler, kennt sich mit Absteigen aus. In der "Kelly Clarkson Show" berichtete er von seiner Suche nach einer Wohnung für 150 Dollar in New York im Jahr 1976. "Ich weiß nicht, wie ich auf diese Zahl gekommen bin, aber ich hatte mich dafür entschieden." Nachdem er rund vier Monate auf der Couch seiner Schwester geschlafen habe, sei er auf eine Anzeige für eine "Unterkunft für Künstler, Schauspieler und Musiker" gestoßen. "Und ich dachte mir: Nun, das klingt gut." Tatsächlich sei er in "einer Absteige" gelandet. "Ich schätze, es gab dort einige Künstler, aber nicht viele", erzählte Bacon. Der Klavierspieler, mit dem er sich ein Zimmer habe teilen müssen, sei dafür ein Freund geworden, mit dem er sich bis heute treffe.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Balk; Rolf Vennenbernd/dpa)

Boris Becker, 56, Ex-Tennis-Profi, streitet mal wieder mit Oliver Pocher, 45, Comedian. Es geht um die Frage, ob der dreifache Wimbledon-Sieger 2020 in der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" herabgewürdigt wurde. Unter dem Slogan "Make Boris rich again" wurde in dem Beitrag ein Spendenaufruf gestartet. Becker bekam den dreistelligen Eurobetrag auch - aber ohne davon zu wissen. Das Geld war in einem vermeintlichen Modepreis versteckt, der dem ehemaligen Häftling in der Sendung verliehen wurde. Das Oberlandesgericht Karlsruhe will am Dienstagmittag entscheiden. Der einstige Tennisprofi verlangt nach Angaben seines Anwalts, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. In erster Instanz war Becker mit der Zivilklage gescheitert.

Detailansicht öffnen (Foto: Andy Kropa/dpa)

Alicia Keys, 42, Sängerin, stellt im Brooklyn Museum aus. Erstmals wird dort die Kunstsammlung von ihr und Ehemann Swizz Beatz, 45, Rapper, mit einer großen Ausstellung geehrt. Mehr als 100 Werke aus der Sammlung sollen vom 10. Februar an in New York gezeigt werden. Die beiden hätten "eine der wichtigsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst" zusammengetragen, sagte Museumsdirektorin Anne Pasternak. Darunter sind vor allem Werke von nicht weißen Künstlern und Künstlerinnen, beispielsweise Gordon Parks, Jean-Michel Basquiat, Lorna Simpson, Kehinde Wiley und Nina Chanel Abney. Keys und Swizz Beatz, der mit bürgerlichem Namen Kasseem Daoud Dean heißt, sind seit 2010 verheiratet.