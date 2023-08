Helene Fischer, 39, Schlagersängerin, ist wieder zurück auf der Bühne. Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall hat sie am Freitagabend in Köln ihre Tour "Rausch" fortgesetzt. "Ich bin heute extrem emotional", rief Fischer ihren rund 15 000 Fans in der Lanxess-Arena zu. "Es fühlt sich großartig an, wieder zurück auf der Bühne zu sein", sagte sie. "Mir geht es fantastisch." Im Juni hatte Fischer sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden.

Nanami Nagura, 28, japanisches Pantomime-Talent, ist Meisterin im Luftgitarrespielen. Die Japanerin hat zum dritten Mal nach 2014 und 2018 einen internationalen Wettbewerb in Finnland gewonnen. Damit sei sie die erfolgreichste Teilnehmerin der Geschichte, gaben die Veranstalter am Freitagabend bekannt. Bei dem Wettbewerb tun Leute so, als würden sie Gitarre spielen, allerdings ohne Instrument. Die Weltmeisterschaft findet seit 1996 statt. Diesmal traten 18 Kontrahenten in der finnischen Stadt Oulu an. Die "Air Guitar World Championships" sind Teil eines Festivals in der Stadt.

Richy Müller, 67, "Tatort"-Schauspieler, lässt sich von Hollywood nicht einschüchtern. "Auch bei solchen Produktionen wird nur mit Wasser gekocht - und davon abgesehen, dass mehr Geld da ist, gibt es keine großen Unterschiede und auch keine Besonderheiten", sagte er den Badischen Neuesten Nachrichten. Müller stand einst neben Hollywoodstar Vin Diesel für den Blockbuster "xXx-Tripple X" (2002) vor der Kamera. In dem Film verkörperte er einen Schurken. Mit Vin Diesel habe er kaum Kontakt gehabt. "Die Stars leben in ihrer eigenen Welt, halten sich am Set in ihren Trailern auf, in den Wohnwagen", sagte Müller. Lediglich vor der Kamera habe es Kontakt zu dem amerikanischen Schauspieler gegeben. "Das lief gut, wie mit jedem anderen auch. Es war natürlich eine nette Erfahrung."

Anna Maria Mühe, 38, Schauspielerin, hält nichts davon, einen Partner oder eine Partnerin ändern zu wollen. "Umerziehen ist einfach nicht unsere Aufgabe", sagte die 38-jährige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es funktioniert nicht, wenn man sagt, das und das stört mich, das werde ich an ihm oder an ihr ändern." Und das gelte nicht nur für Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen. "Man muss ja auch einsehen und verstehen, dass es kaum die Aufgabe einer Mutter ist, sein Kind umzuerziehen." Das merke sie an ihrer eigenen Tochter, die jetzt zehn Jahre alt sei. "Ich kann sie nicht umerziehen, weil sie einen eigenen Charakter hat. Sie ist jetzt genau so, wie sie als Baby war, nur dass sie jetzt sprechen und natürlich entsprechend denken kann."

Natasha Hamilton, 41, britische Musikerin, lässt sich von ihrer Waage nicht mehr unter Druck setzen. Bei Instagram veröffentlichte die Sängerin der Band Atomic Kitten am Wochenende ein Bild von sich. "Ich habe gerade im Alter von 41 Jahren mein fünftes Kind bekommen", schrieb sie dazu. Früher habe es nach ihrem Gefühl einen großen Druck gegeben, wieder so auszusehen wie vorher. Sie habe Jahre mit einer Waage im Bad verbracht und viele Diäten versucht. "Diesmal gibt es keine Waage!", schrieb Hamilton. "Keine Diäten, da ich stille. Es gibt keinen Druck. Mein Ansatz ist Liebe und Dankbarkeit dafür, dass mein Körper mein Baby beherbergt und es fast neun Monate lang beschützt hat."