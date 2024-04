Courtney Love , 59, Sängerin und Songschreiberin, teilt nach allen Seiten aus. In einem Interview mit The Standard lästerte die Witwe von Nirvana -Frontmann Kurt Cobain über Taylor Swift, Beyoncé, Lana Del Rey und Madonna. "Taylor ist nicht wichtig", legte die US-Amerikanerin los. "Sie mag ein sicherer Ort für Mädchen sein, und sie ist wahrscheinlich die Madonna von heute, aber als Künstlerin ist sie nicht interessant." Madonna möge sie im Übrigen auch nicht, "und sie mag mich nicht". Lana Del Rey empfahl sie, "wirklich sieben Jahre Pause einzulegen", auch an Beyoncés neuem Album ("Cowboy Carter") ließ sie kein gutes Haar: "Ich mag ihre Musik einfach nicht." Loves Bilanz: "Es ist großartig, dass es so viele erfolgreiche Frauen in der Musikindustrie gibt, aber viele von ihnen werden zum Klischee." Sie seien alle geklont. Man werde mit einer Menge Sachen bombardiert, "die genau dasselbe sind".

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Mickie Krause, 53, Partysänger (aktueller Song: "Mehr Promille als IQ"), beklagt ein Aufmerksamkeitsdefizit. Dem jungen Publikum sei es "fast egal, wer da auf der Bühne steht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ihm täten die Acts, die nachmittags in den Mallorca-Etablissements "Bierkönig" und "Megapark" auf der Bühne stehen, fast schon etwas leid, weil sie zum Teil gar nicht beachtet würden. Es brauche mittlerweile schon große Namen, um die volle Aufmerksamkeit des jungen Publikums zu bekommen. Er selbst fällt offenbar in diese Kategorie: "Ich habe zumindest bei meinen Auftritten nicht den Eindruck, dass die Leute mit dem Handy beschäftigt sind." Krause feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum seines ersten Hits "Zehn nackte Friseusen".

Detailansicht öffnen (Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images via AFP)

Nicole Richie, 42, Schauspielerin, erwähnt freiwillig, dass sie eine Frau mittleren Alters ist. "Meine Vierziger sind das absolut spaßigste Jahrzehnt, und ich ertappe mich dabei, dass ich mehr denn je mein Alter ins Gespräch einbringe", sagte die Tochter von Sänger Lionel Richie, 74, der US-Zeitschrift Interview. Sie mache das, "weil ich möchte, dass die Leute verstehen, in welchem Geisteszustand ich mich befinde: Ich bin nicht irgendein 20-jähriger Idiot. Ich bin eine 42-jährige Frau". Die US-Amerikanerin war zu Beginn der 2000er-Jahre an der Seite von Paris Hilton in der Reality-Serie "The Simple Life" zu sehen gewesen und galt damals als "It-Girl".

Detailansicht öffnen (Foto: Sony Music (cover), Denisse Aria/dpa)

Emilio Sakraya, 27, Schauspieler und Sänger, hat seine lockere Zunge in den Griff bekommen. Zu Beginn seiner Karriere habe er zu viel Alkohol getrunken und "Sachen erzählt, die ich nicht hätte erzählen sollen, weil sie privat waren", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gerade in seiner Position in der Öffentlichkeit könne er sich das einfach nicht leisten. "Und außerdem ist es noch mega ungesund. Man verliert sich selbst, die Wahrnehmung für sich und andere, ist verkatert, schlecht gelaunt und hat unfassbare Stimmungsschwankungen." Sakraya, der durch die Bushido-Biografie "Zeiten ändern dich", die "Bibi und Tina"-Filme und die Gangsterserie "4 Blocks" bekannt wurde, verzichtet inzwischen auf Alkohol und Zigaretten und macht täglich Sport.

Detailansicht öffnen (Foto: Marco Steinbrenner/dpa)

Mola Adebisi, 51, ehemaliger Viva-Moderator, hat das Geschlecht seines ungeborenen Kindes mittels Auspizien herausgefunden. Bei einer sogenannten Gender-Reveal-Party im nordrhein-westfälischen Krefeld brachte ein dressierter Adler Adebisi und seiner schwangeren Frau Adelina Zilai, 36, eine blau gefärbte Feder herbei, wie die Bild berichtete. "Wir freuen uns, egal, was es wird, Hauptsache der Junge ist gesund", scherzte der Moderator. Jetzt gelte es, "den ersten kleinen Brummer heile auf die Welt" zu bringen.