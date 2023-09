Barbara Schöneberger, 49, Moderatorin, warnt vor falscher Diät-Werbung. Auf Instagram postete sie einen Screenshot von einer falschen Werbung, in der sie vor einer weißen Wand steht und ein Schild hält, auf dem steht: "Ich wog 76 und jetzt 57." Die Werbung sei gefälscht, stellte sie klar. "Bitte nicht kaufen!! Irgendwelche Ärsche benutzen hier meine Identität, um abzuzocken. Ich wiege 70 Kilo!! Hab mich gerade nochmal auf die Waage gestellt. Die 57 Kilo Schallmauer habe ich mit 16 durchbrochen und nie wieder erreicht!", schreibt sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Lena Dunham, 37, US-Schauspielerin, bemalt für mindestens 5000 US-Dollar eine Wand. Um den Streik der Drehbuchautoren in Hollywood zu unterstützen, versteigert die "Union Solidarity Coalition" Treffen mit prominenten Schauspielern. Das letzte Gebot für eine mögliche Wandmalerei von Lena Dunham lag bei 5100 US-Dollar. Alternativ könnte man einen Hunde-Gassi-Service mit Adam Scott oder einen Töpferkurs mit Schauspielerin Busy Philipps ersteigern. Natasha Lyonne bietet 15 Minuten ihrer Zeit an, in der sie einem beim Lösen des New-York-Times-Kreuzworträtsels hilft.

Detailansicht öffnen (Foto: Schumacher Altbier-Manufaktur/dpa)

Harry, 39, britischer Prinz, hat deftig gespeist. Am Vorabend seines 39. Geburtstages hat er mit seiner Frau Meghan eine Traditionsbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt besucht. Dort tranken der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstagabend nach Angaben einer Sprecherin nicht nur Altbier und Wein, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken. "Soo stolz! Beeindruckt von sehr sympathischen Menschen, die unser Schumi Alt, Haxe Wiener Schnitzel, Blutwurst und German sausages genossen haben", schrieb das Team der Schumacher-Brauerei auf Instagram.

Detailansicht öffnen (Foto: Lynne Sladky/dpa)

Snoop Dogg, 51, US-Rapper und Schauspieler, weicht Pferden aus. In der Sendung "Double G News" erzählte er, dass er Angst vor den Tieren habe. Er würde nie eine Filmszene mit Pferden drehen. "Ich habe Szenen mit Straußen, Leguanen und allen anderen möglichen Dingen gedreht", sagte er. "Aber noch nie mit einem Pferd. Da denke ich mir nur: ,Nimm das Ding weg!' Ich weiß auch nicht, warum ich solche Angst habe." Er verstehe aber, dass sich Menschen für Pferde begeistern können. "Vielleicht kann mir eines Tages jemand ein kleines Pferd vorstellen. Einen kleinen Esel oder so etwas, mit dem ich lernen kann, mich an die Tiere zu gewöhnen."

Detailansicht öffnen (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Ralf Moeller, 64, Schauspieler, hat sein Geld zusammengekratzt. Er wolle trotz hoher Bierpreise auch dieses Jahr aufs Oktoberfest gehen. "Ich habe gespart. Die Maß Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon", scherzte er bei einer Marketingveranstaltung in München. Er gehe davon aus, dass auch sein Freund Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, sich die Wiesn, die an diesem Samstag startet, nicht entgehen lassen werde.