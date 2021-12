Philipp Plein, 43, deutscher Modedesigner, erwartet mit Lucia Bartoli, 23, Model, ein Kind. Auf Instagram teilte Plein einen Videoclip, in dem er den runden Bauch seiner Freundin streichelt und küsst. Dazu setzte er ein Schwangerschafts- und Still-Emoji sowie ein rotes Herz, ein Milchfläschchen und ein Baby-Emoji. Mit seiner Exfreundin Fernanda Rigon hat Plein bereits einen achtjährigen Sohn.

Detailansicht öffnen (Foto: via www.imago-images.de/imago images/Political-Moments)

Norbert Walter-Borjans, 69, Ex-SPD-Bundesvorsitzender und früherer NRW-Finanzminister, hat nun mehr Zeit für sein Hobby, die Bildhauerei. "Ich kann auch wieder mal nach Italien gehen und als Hobby-Bildhauer ein paar Steine klopfen. Und zwar keine Specksteine, sondern Marmor", sagte Walter-Borjans dem Kölner Stadt-Anzeiger. Er sei nicht mehr auf der Suche nach einer Beschäftigung, die ihn dermaßen beanspruche wie die letzte. Walter-Borjans führte zwei Jahre lang mit der Co-Vorsitzenden Saskia Esken die Bundes-SPD.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Dagmar Kazakov, 27, als Dagi Bee erfolgreiche Influencerin, ist jetzt Mutter. "Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen!", teilte sie bei Instagram mit. Vater ihres Sohnes Nelio ist der Kameramann Eugen Kazakov, 27, den Ochmanczyk im Jahr 2018 geheiratet hat. Seit 2012 veröffentlicht die Düsseldorferin Videos zu den Themen Mode und Kosmetik. Fast vier Millionen Menschen folgen ihr.

Detailansicht öffnen (Foto: Barbara Gindl/dpa)

Richard Lugner, 89, Mörtel, und seine Verlobte haben sich getrennt. Man habe gemeinsam zwar viele glückliche Momente erlebt, aber gleichzeitig erkannt, dass man zu unterschiedlich sei, gab der Unternehmer in Wien bekannt. Lugner hatte Simone Reiländer, 39, im Oktober bei seiner Geburtstagsfeier einen Ring an den Finger gesteckt. Er hat fünf Ehen und mehrere Beziehungen hinter sich. Auch auf dem Gesellschaftsparkett läuft es wegen der Corona-Pandemie für Lugner derzeit nicht rund: Der Wiener Opernball, den er jedes Jahr medienwirksam mit einem Star an seiner Seite besucht, fällt im Februar schon wieder aus.