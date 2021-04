Detailansicht öffnen (Foto: Malte Ossowsk/imago/Sven Simon)

Hazel Brugger, 27, schweizerisch-deutsche Komödiantin, ist einem Verein beigetreten. Auf Twitter kramte sie einen alten Eintrag vom 1. Oktober hervor, "Ich bin schwanger", und merkte dazu an: "Ist übrigens nicht mehr aktuell. Unsere Tochter hat uns vor ein paar Wochen in den Club des schlaflosen, aber riesigen Glücks aufgenommen."

Tom Jones, 80, ehemaliger Tiger, ist froh, kein Tiger mehr zu sein. "Das würde ja nicht zu meinem Alter passen. Ich bin zwar noch fit, aber ein junger Mann könnte mit mir den Boden aufwischen", sagte der walisische Popsänger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. 80 Jahre alt zu sein, habe auch viele Vorteile. "Ich habe jetzt während der Pandemie nicht den Drang, um die Häuser zu ziehen, sondern bin glücklich und zufrieden, wenn ich mich vor den Fernseher setze", sagte Jones.

Kyra Sedgwick, 55, US-Schauspielerin, hat es sich auf einer Dinnerparty mit Gastgeber Tom Cruise verscherzt. Mit anderen Stars wie Demi Moore und Bruce Willis seien Sedgwick und ihr Mann Kevin Bacon Anfang der 1990er-Jahre bei Cruise eingeladen gewesen, sagte Sedgwick am Mittwoch in der "Drew Barrymore Show". Am Kaminsims habe sie einen kleinen mysteriösen Knopf entdeckt und sich gefragt, wozu er da ist. Sie habe ihn dann einfach gedrückt, "weil ich dachte, vielleicht passiert was Interessantes". Tatsächlich kam die Polizei, mehr als fünf Streifenwagen. Cruise habe ihr später gesagt, dass das der Notfallknopf gewesen sei. "Ich wurde nicht noch mal eingeladen."

William Amos, 46, Mitglied des kanadischen Unterhauses, hat gegen die Kleiderordnung verstoßen. Bei einem Zoom-Meeting des Unterhauses erschien der Kanadier am Mittwoch vollkommen nackt. Ein Fehler, er sei gerade vom Joggen zurückgekommen und habe sich umgezogen, entschuldigte sich der Abgeordnete aus Quebec nachher in einer Stellungnahme. "Mein Video war versehentlich angeschaltet." Parteikollegin Claude DeBellefeuille wies während des Zoom-Meetings spontan darauf hin, dass Abgeordnete den Regeln des Unterhauses zufolge Jackett, Krawatte, Hemd, Hosen und Unterhosen tragen müssen.