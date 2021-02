Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Stevie Wonder, 70, US-amerikanischer Sänger ("I just called to say I love you"), verlässt seine Heimat. In einem Interview mit der Talkmasterin Oprah Winfrey erklärte er seine Entscheidung mit der angespannten politischen Lage in den USA: "Ich möchte nicht, dass die Kinder der Kinder meiner Kinder sagen müssen: Oh, bitte mögt mich. Bitte respektiert mich, bitte erkennt an, dass ich wichtig bin, bitte wertschätzt mich." Schon 1994 hatte er damit geliebäugelt, in das afrikanische Land auszuwandern und hatte das damals damit begründet, dort "ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl" zu spüren als in den USA.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Michael/dpa)

Nadja Benaissa, 38, Sängerin ("No Angels"), hat blank gezogen - ohne es zu merken. In einem Interview mit MDR Jump erinnert sie sich an einen Auftritt vor Jahren vor dem spanischen König. "Ich hab richtig Vollgas gegeben. Und der König guckt mich die ganze Zeit an, und ich denke: Huch, ich bin ja heute besonders gut. Ich mach das wohl wirklich gut heute! Und irgendwann nach dem Song guck ich so runter, und dann war eine Brust draußen. Ich hatte so eine Korsage und irgendwie, beim Tanzen ist da was rausgefallen, und ich hab nichts gemerkt", sagte sie über den Vorfall. An diesem Samstagabend treten die früheren "No Angels" Jessica Wahls, 44, Sandy Mölling, 39, Nadja Benaissa und Lucy Diakovska, 44, das erste Mal seit Jahren gemeinsam im Fernsehen in der Show "Schlagerchampions" auf.

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Zimmerman/WireImage)

Greg Kelly, 52, US-amerikanischer Fernsehmoderator, hat einen Hundeblick beziehungsweise einen Blick für Hunde. In seiner Show Greg Kelly Reports bemängelte er das äußere Erscheinungsbild von Joe Bidens Hund Champ, einem Schäferhund. Seinen Gästen zeigte er ein Bild und fragte: "Schaut er nicht ein wenig zottelig aus? Ich liebe Hunde, aber dieser Hund braucht ein Bad und einen Kamm." Keith Olbermann, ein anderer US-amerikanischer Moderator, ätzte auf Twitter zurück: "Ich denke, er ist in einem besseren Zustand als du."

Detailansicht öffnen (Foto: Uli Deck/dpa)

Alice Cooper, 73, US-amerikanischer Rockmusiker, ist nicht für den Ruhestand gemacht. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur bekannte er, normalerweise "sieben, acht Monate auf Tour" zu sein. Nun vermisse er "den Rhythmus der Straße". Die neu gewonnene Zeit verbringe er gerne mit seinen vier Enkelkindern, grundsätzlich fände er es nämlich schwierig "vier Stunden am Tag vor dem Fernseher" zu sitzen.