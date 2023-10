Lady Gaga, 37, Sängerin und Schauspielerin, muss nicht für ihre entführten Hunde zahlen. Ein Gericht in Los Angeles wies am Montag eine Klage der Frau ab, die die Bulldoggen zurückgebracht hatte, wie US-amerikanische Medien berichten. Die beiden Tiere waren 2021 bei einem Spaziergang mit dem Hundesitter entführt, der Sitter war angeschossen und verletzt worden. Die Musikerin selbst hatte unter anderem in sozialen Medien bekannt gegeben, sie sei bereit, 500 000 Dollar Belohnung für die sichere Rückgabe zu zahlen. Die Frau hatte die Tiere an Angestellte von Lady Gaga übergeben - und wurde später als Komplizin der Kidnapper verurteilt. Anschließend forderte sie den Finderlohn von 500 000 Dollar plus weitere 1,5 Millionen Dollar, schließlich habe Lady Gaga versprochen, die Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Lady Gagas Rechtsanwälte sagten, ihre Darstellung "ergibt keinen Sinn". Die Richterin folgte der Argumentation.