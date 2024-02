Detailansicht öffnen (Foto: Kirby Lee/USA Today Sports via Reuters)

Usher, 45, US-Musiker, hat neben seinem Super-Bowl-Auftritt am Sonntag in Las Vegas auch private Angelegenheiten geregelt. "Usher und Jennifer Goicoechea haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht und am Sonntagabend in Las Vegas im Kreise enger Freunde und der Familie geheiratet", sagte ein Sprecher des Sängers dem US-Magazin People. "Die beiden freuen sich darauf, ihre Kinder weiterhin gemeinsam und in Liebe aufzuziehen und danken allen für die guten Wünsche." Das Paar hat sich laut People 2018 kennengelernt und einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter.

Sabrina Amali, 32, Schauspielerin, hat für die neue ARD-Dramaserie "Die Notärztin" vorher ein Praktikum beim Rettungsdienst gemacht. "Ich hatte einen Pieper, und wenn du irgendwo bei der Bäckerei bist und der Pieper geht los, stürmst du direkt zum Rettungswagen", sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und wenn ich dann irgendwo bei der Bäckerei Brötchen kaufen wollte, und es kam nicht dazu, weil der Pieper losging, haben die Leute gleich alle Platz gemacht, weil sie wussten: Sie muss jetzt retten. Auch wenn ich das ja nicht wirklich konnte. Ich habe mich dann auch wirklich so gefühlt: Ich muss jetzt sofort los und ich werde gebraucht", sagte Amali. Sie empfinde Hochachtung vor der tagtäglichen Leistung von Rettungskräften: "Ohne diese Menschen fällt unser System auseinander."